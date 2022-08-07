В Косово задержали российскую журналистку по подозрению в шпионаже

Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова задержана на севере Косово, ее подозревают в работе на разведку России и причастности к «дестабилизации» со стороны Сербии. В МВД Косово связали ее приезд с обострением на границе

Фото: Valdrin Xhemaj / EPA / ТАСС

В Косово задержали российскую журналистку Дарью Асламову при попытке пройти погранпереход на севере частично признанной республики, ее подозревают в шпионаже для военной разведки России под прикрытием работы журналистом. Об этом сообщил глава МВД Косово Джелаль Свечлия в Facebook (компания Meta, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена в России).

«Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине», — написал министр.

Свечлия указал, что власти Косово знали о деятельности Асламовой и о том, что в ряд стран ей уже запретили въезд. По его словам, сейчас ведомства выясняют намерения журналистки. Он отметил также, что она пыталась въехать в Косово через неделю после «напряженности», вызванной «криминальными структурами» на севере республики, и в тот же день, когда «те же организованные Вучичем структуры» устроили перестрелку с косовскими полицейскими.

По мнению главы МВД, приезд Асламовой связан с тенденцией на дестабилизацию Косово со стороны Сербии и использованием Белградом «русских связей».

Асламова сотрудничает с газетой «Комосомольская правда» и «Радио КП». В сентябре 2017 года ее не пустили в Молдавию, журналистка планировала взять интервью у занимавшего тогда пост молдавского президента Игоря Додона. Асламова рассказала, что пограничники не показали никакие документы и не представились, без объяснения причин посадив на самолет до Румынии.

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