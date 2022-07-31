Вучич заявил о подготовке армией Косова операции против Сербии

Александр Вучич (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Правительство самопровозглашенного Косово готовит операцию против косовских сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Danas.

По словам Вучича, Сербия еще никогда не была в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. «Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», — сказал Вучич.

Он уточнил, что власти Косово перекроют въезд гражданам с выданными в Сербии документами и будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера.

«Они заранее отправили свои подразделения с 21 тонной топлива и всем остальным на административные пункты перехода «Ярине» и «Брняк» с намерением остановить всех, кто имеет сербские личные документы», — заявил Вучич.

Власти Косова ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение — ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово.

Вучич ранее говорил, что с 30 сентября Приштина планирует запретить въезжать в Косово по сербским внутренним документам, а также на автомобилях с сербскими номерами. По мнению президента, таким образом Приштина хочет добиться «изгнания сербов» и планирует нападение на север Сербии. Он пообещал «трезвый, но убийственно точный и правдивый» ответ.

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