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В США оценили роль России в обострении между Косово и Сербией

По мнению заместителя помощника госсекретаря, важно, чтобы Косово и Сербия приняли решение по автомобильным номерам, а роль России в конфликте второстепенна
Фото: Darko Vojinovic / AP
Фото: Darko Vojinovic / AP

Причиной дестабилизации ситуации между Сербией и частично признанным Косово стали некоторые балканские политики, роль России в обострении не так важна, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар.

«Россия пытается играть роль, но эта роль не так важна, как дестабилизирующий фактор некоторых политиков и некоторых акторов, которые действуют внутри Балкан», — сказал дипломат в ходе телефонного брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать роль России в обострении ситуации на границе Косово и Сербии.

«За редким исключением, то, что происходит на Балканах, является результатом факторов, возникающих на Балканах. Я бы сказал, что то, что произошло на севере Сербии, — это вопрос Сербии и Косово. Поэтому важно, чтобы лидеры двух стран встретились в Брюсселе в рамках диалога под эгидой ЕС и урегулировали разногласия на севере. В том числе [приняли] постоянное решение по автомобильным номерам и имплементацию энергетической «дорожной карты», — добавил дипломат.

Как дальше будет развиваться конфликт Сербии и Косово
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Фото:Visar Kryeziu / Reuters

По его словам, на данный момент необходимо сфокусироваться на тех балканских проблемах, которые могут быть решены путем дипломатии и конструктивного диалога. Эскобар отметил, что Вашингтон рассматривает Косово и Сербию как будущих членов ЕС и потому поддерживает посреднические усилия Евросоюза. Дипломат добавил, что в рамках грядущих переговоров премьер-министра Косово Альбина Курти и президента Сербии Александра Вучича Вашингтону хотелось бы увидеть обсуждение договоренности о создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово. «Наша позиция, что все ранее заключенные договоренности должны быть выполнены, включая Сообщество сербских муниципалитетов», — резюмировал он.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил Курти и Вучича на переговоры в Брюссель 18 августа. Запланированы их встречи со специальным представителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком.

Обстановка на границе Сербии и Косово обострилась вечером 31 июля. Поводом стало решение властей частично признанного государства обязать сербов получать временный документ о пересечении границы при въезде в республику. Сербские документы должны были перестать действовать 1 августа. Помимо этого, в Косово должна была начаться обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (республика Косово). В Приштине заявили, что таким образом отвечают Белграду, который отказывается признавать удостоверения, выданные Косово.

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Вечером 31 июля в районах Косово, в которых проживают сербы, сработали сигналы воздушной тревоги. Жители Северной Косовска-Митровицы (северная часть города контролируется сербскими силами, южная — косовскими) начали собираться в центре города. В южной его части на улицы массово вышли албанцы. Сербы стали строить баррикады. На фоне эскалации Косово отложило до 1 сентября принятие закона о непризнании сербских документов.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
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