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Глава МИД Сербии назвал обстановку в Косово спокойной, но хрупкой

Глава сербского МИДа Селакович сообщил, что обстановка в Косово за сутки стала спокойнее
Никола Селакович
Никола Селакович (Фото: Petros Karadjias / AP)

За последние сутки ситуация в Косово стала спокойнее после эскалации обстановки на границе самопровозглашенной республики и Сербии, заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

«По сравнению со вчерашним днем ситуация, похоже, стала немного спокойнее, чем была до этого, но она продолжает оставаться очень и очень хрупкой», — сказал Селакович (цитата по ТАСС).

Он считает, что нестабильная обстановка на границе Сербии и Косово сложилась из-за того, что власти самопровозглашенной республики «принимают односторонние решения». Министр заявил, что все возникшие между Белградом и Приштиной проблемы необходимо решать на переговорах дипломатическим путем.

Селакович привел в пример не только намерение властей Косово ввести запрет на сербские документы, а также запрет сербам, проживающим на территории республики, участвовать в референдуме 16 января по поправкам в сербскую Конституцию и выборах президента 3 апреля.

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Обстановка на границе Сербии и Косово обострилась вечером 31 июля. Поводом стало решение властей частично признанного государства обязать сербов получать временный документ о пересечении границы при въезде в республику. Сербские документы должны были перестать действовать 1 августа. Помимо этого в Косово начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (республика Косово). В Приштине заявили, что таким образом отвечают Белграду, который отказывается признавать удостоверения, выданные Косово.

Вечером 31 июля в районах Косово, в которых проживают сербы, сработали сигналы воздушной тревоги. Жители Северной Косовска-Митровицы (северная часть города контролируется сербскими силами, южная — косовскими) начали собираться в центре города. В южной части города на улицы массово вышли албанцы. Сербы стали строить баррикады. На фоне эскалации Косово отложило до 1 сентября принятие закона о непризнании сербских документов.

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