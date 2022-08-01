Как дальше будет развиваться конфликт Сербии и Косово

Конфликт между Сербией и частично признанным Косово пошел на спад. Но опрошенные РБК эксперты предупреждают, что из-за неразрешенных противоречий напряженность между Белградом и Приштиной будет возрастать

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Как изменилась ситуация в Косово после обострения на севере

После того как власти частично признанного Косово на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Сербией согласились отсрочить решение о непризнании на своей территории сербских документов и выдаче временных, а также о принудительной замене автомобильных номеров, ситуация в республике стала нормализовываться. Косовские сербы начали разбирать баррикады, построенные накануне на основных магистралях, ведущих к северу республики.

Однако КПП «Ярине» и «Брняк», соединяющие Косово и Сербию, по-прежнему остаются заблокированными. На пункте пропуска «Мердаре» стоит пробка в сторону Косово. Сербам, проживающим в Косово, начали выдавать временные документы на въезд. Тем временем в МИДе частично признанной республики призывают жителей въезжать со стороны Северной Македонии. «Косовская полиция временно закрыла КПП «Ярине» и «Брняк» из-за блокирования трасс. Оповещаем всех соотечественников и граждан в пути, чтобы использовали другие КПП для движения до поступления новой официальной информации. Если вы уже выехали в Сербию, тогда просим вас въезжать через Северную Македонию — КПП «Прешево», — говорится в сообщении ведомства.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии (сербское название Косово. — РБК) при правительстве Сербии Петар Петкович утром в интервью национальному телевидению рассказал, что правительство во главе с президентом Александром Вучичем «перевернуло небо и землю», чтобы дойти до тех, кто мог бы оказать влияние на премьер-министра Косово Альбина Курти.



Петкович подчеркнул, что Приштина не выполнила своего обещания отсрочить решение выдавать временные документы взамен сербских. В Белграде надеются, что в ближайшие дни выдача миграционных карт на въезд в Косово будет прекращена.

В Брюсселе также призвали Приштину незамедлительно отменить односторонние меры, препятствующие передвижению граждан. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отметил, что страны — члены ЕС с беспокойством наблюдают за ситуацией на севере Косово. «Любые нескоординированные и односторонние действия, которые подвергают риску стабильность и безопасность в регионе и препятствуют свободе передвижения всех граждан, должны быть немедленно остановлены. Единственный вариант для решения любого спора — это диалог и переговоры», — заявил Стано. Также он призвал представителей Сербии и Косово встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить пути поиска решений и для предотвращения повторения напряженности. И призвал решать все открытые вопросы между сторонами при содействии ЕС.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД Турции сообщило, что глава ведомства Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем и главой МИД Косово Доникой Герваллой Шварц и заявил о готовности Анкары внести свой вклад в снижение напряженности в регионе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал поддержку Сербии. «Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это (новые меры со стороны Приштины. — РБК) абсолютно необоснованные требования», — сказал Песков. Он призвал страны, признавшие Косово и выступающие гарантами безопасности, предостеречь власти частично признанного государства от необдуманных шагов, которые могут привести к росту напряженности.

Будет ли новое обострение конфликта между Сербией и Косово

Отношения между Косово и Сербией будут регулярно обостряться, поскольку за 23 года, прошедших с бомбардировки Югославии НАТО, достигнуть устойчивого урегулирования так и не удалось, сказал РБК главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «На сей раз такое впечатление, что инициатива исходила от Приштины. Албанские власти решили, что могут достичь большего в вопросе изоляции Сербии, поскольку США заняты несколько другим, а Европа впала в некий транс. США, судя по всему, резко потребовали в данный момент этого не делать. Таким образом, острый кризис разрешился», — пояснил он.

Лукьянов подчеркнул, что сама проблема отношений Косово и Сербии никуда не делась. Евроинтеграция Балкан традиционно рассматривалась как метод ее решения, но перспектива вступления Балканских стран в ЕС сейчас покрыта туманом. «Я думаю, что через какое-то время будет вспышка. Не уверен, что это будет 1 сентября (срок, до которого отложено решение не признавать сербские документы на территории Косово. — РБК). До этого момента еще отложат или сделают вид, что обсуждают, но сама обстановка на Балканах, не только в Косово, постепенно обостряется по той причине, что совершенно непонятно более общее будущее региона, к кому он будет относиться», — заключил Лукьянов.

Ожидать войны между Сербией и Косово не стоит, поскольку местные лидеры не преследовали такой цели, устраивая нынешнее обострение, как и предыдущие, уверен эксперт фонда Карнеги Максим Саморуков. Он считает, что текущая вспышка напряженности между Приштиной и Белградом была инициирована, чтобы «научить Запад больше ценить статус-кво и не слишком давить на стороны конфликта по урегулированию, реформам». «Сейчас пойдут переговоры, местные руководители продемонстрируют свою взвешенность и способность контролировать ситуацию, западные посредники — свою переговорную эффективность. А через несколько недель уставшие, но довольные все вернутся туда, где все начиналось, гордые тем, что уберегли Балканы от новой войны», — написал Саморуков в Facebook (соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta). Эксперт также отметил, что для России в этом конфликте нет места и даже Сербия не хочет приглашать ее к урегулированию. «Белград в этой эскалации работает на западную аудиторию, и Москва будет только мешать», — заключил он.