Миссия НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться в конфликт на границе

KFOR заявила о готовности вмешаться, «если стабильность на севере Косово окажется под угрозой». Вучич ранее говорил, что власти самопровозглашенной республики планируют начать операцию против косовских сербов около полуночи

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности в самопровозглашенном Косово, готовы вмешаться в приграничный конфликт между Белградом и Приштиной в в случае угрозы стабильности Косово. Об этом говорится в заявлении организации в Twitter.

«KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой», — сказано в сообщении.

В организации подчеркнули, что ситуация с безопасностью в муниципалитетах на севере Косово остается напряженной, однако KFOR ведет постоянный мониторинг и готова вмешаться в рамках резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года. «Наша миссия KFOR под руководством НАТО полностью сосредоточена на повседневном выполнении своего мандата ООН по обеспечению безопасных условий и свободы передвижения для всего населения Косово», — сказано в сообщении.

Kosovo Force (KFOR) — международная миссия, возглавляемая НАТО. Она отвечает за стабильность в частично признанной республике. Действует с 1999 года.

Вечером 31 июля в северной части Косовска-Митровицы (город на севере частично признанного Косова) зазвучали сирены. У погранпереходов с обеих сторон от границы начали собираться люди, звучали выстрелы. Президент Сербии Александр Вучич тогда объявил, что Косово собирается начать операцию против косовских сербов около полуночи.

Ранее власти Косова объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение — ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово.

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На фоне обострения Вучич прибыл в сербский Генштаб, а власти Косова мобилизовали полицию в северных районах страны.

По итогам совещания в Генштабе Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти Косово и выразил надежду на скорую разрядку.