Кремль назвал абсурдными планы Косово запретить сербские документы

По словам Пескова, обсуждения возможного вступления Сербии в ОДКБ или подписания между Белградом и Москвой договора о дружбе, как это было с ДНР и ЛНР, на повестке дня нет

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Планы Косово принять закон о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики и требовать переоформления авто на косовские номера «абсолютно абсурдны», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию, мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, это абсолютно абсурдные требования. Слава богу, удалось какого-то обострения ночью избежать, но эта ситуация лишь отложена на один месяц», — сказал он.

По словам Пескова, в сложившейся ситуации «очень важно проявить благоразумие со всех сторон», и в Кремле в этом контексте поддерживают «призывы к миру и конструктивизму», которые озвучил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы считаем, что те страны, которые признали Косово, являются гарантами и должны употребить все свое влияние, чтобы предостеречь власти Косово на предмет принятия непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности. Конечно, мы хотим, чтобы все права сербов были соблюдены», — добавил представитель Кремля.

Пескова также спросили, считают ли в Кремле возможным вступление Сербии в Организацию Договора о коллективной безопасности или подписание между Белградом и Москвой договора о дружбе, сотрудничестве и военной помощи, как это было с ДНР и ЛНР.

«Честно говоря, такого вопроса не было на повестке дня. Вы знаете, что у нас с Сербией союзнические, очень глубокие отношения. Безусловно, наши отношения будут и дальше развиваться, и договорно-правовая база будет развиваться, но будут ли там вот такие элементы — сейчас я сказать не могу», — ответил пресс-секретарь.

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В конце июля власти Косово объявили, что с августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы. Сербам, которые захотят посетить Косово, будут на въезде выдавать временную справку на срок до 90 дней. Помимо этого, в Косово начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).

31 июля Вучич заявил, что полиция Косова в полночь 1 августа начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере частично признанного государства. Вечером того же дня в районах Косово, в которых проживают сербы, сработали сигналы воздушной тревоги. Жители Северной Косовска-Митровицы (северная часть города контролируется сербскими силами, южная — косовскими) начали собираться в центре города. В южной части города на улицы массово вышли албанцы. Сербы стали строить баррикады.

На фоне эскалации Косово отложило до 1 сентября принятие закона о непризнании сербских документов.