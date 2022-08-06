Глава дипломатии ЕС Боррель пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры в Брюссель

Боррель пригласил лидеров Сербии и Косово в Брюссель на переговоры

Переговоры между Косово и Сербией в Брюсселе могут пройти 18 августа. Ранее Боррель приветствовал решение Приштины отложить до сентября решение о непризнании сербских документов

Жозеп Боррель (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что пригласил президентов Сербии и частично признанного Косово Александра Вучича и Альбина Курти в Брюссель на переговоры.

Предполагается, что встреча, на которой лидеры обсудят «пути продвижения вперед» между Белградом и Приштиной, пройдет 18 августа.

Боррель ранее призывал стороны к диалогу, заявив, что его отсутствие привело к напряженности между Сербией и Косово. Обстановка в регионе обострилась 31 июля, накануне введения косовскими властями запрета на выданные в Сербии личные документы и автомобильные номера. Приштина решила принять такие меры в ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово.

На этом фоне Вучич обвинил Косово в подготовке операции против сербов, проживающих на севере республики. Вечером того же дня на границе Косово и Сербии сработали сигналы воздушной тревоги; косовские власти стянули к погранпереходам спецназ, а сербы начали строить баррикады. Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности в Косово, заявили о готовности вмешаться в конфликт, если стабильность в регионе окажется под угрозой.

Из-за эскалации Косово отложило принятие закона о прекращении действия сербских документов до 1 сентября; Боррель приветствовал решение Приштины. На следующий день глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что обстановка в регионе успокоилась, но остается «очень и очень хрупкой».

Российские власти заявляют, что поддерживают Сербию (Москва не признает Косово), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «абсолютно абсурдными» планы Приштины запретить сербские документы. По мнению заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара, к дестабилизации привели действия «некоторых политиков и некоторых акторов, которые действуют внутри Балкан».