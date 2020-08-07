NYT узнала о предупреждении Лаврову от Госдепа из-за «сговора» с талибами

Газета утверждает, что, несмотря на официальные опровержения Белого дома, Майк Помпео в разговоре с Лавровым в июле все же поднимал тему «вознаграждений» талибам за головы американских солдат

Майк Помпео и Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения талибам («Талибан» — запрещенная в России группировка) за убийства американских военнослужащих. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

По данным издания, этот телефонный разговор состоялся 13 июля. Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о «выплатах талибам», о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ. Это противоречит официальной позиции Белого дома, называвшего подобные сообщения мистификацией.

«В разговоре об этих выплатах господин Помпео ясно дал понять Лаврову, что существует «красная линия», и что США резко протестуют против существования такой программы, заявил чиновник, добавив, что госсекретарь был в бешенстве от того, что спецслужбы сообщили о выплатах за головы американских военных», — передает газета слова источника.

О разговоре Лаврова и Помпео 13 июля сообщал МИД России. Однако в сообщении российского ведомства не говорилось об обсуждении этой темы. Афганистан в официальном сообщении был упомянут лишь в одном предложении. «Рассмотрены задачи урегулирования конфликтов в отдельных регионах мира, включая ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии. Затронуты другие актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в сфере стратегической стабильности и сирийское урегулирование, а также некоторые проблемы двусторонних отношений», — вкратце описывал содержание разговора МИД.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД России.