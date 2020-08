NYT узнала о предупреждении Лаврову от Госдепа из-за «сговора» с талибами

The New York Times отмечает, что Госдепартамент, как и сам президент Дональд Трамп, ни разу не подтвердили достоверность сообщений о «вознаграждениях», которые Россия, по версии американских СМИ, выплачивала талибам.

О том, что Россия предлагала награду афганским боевикам, близким к «Талибану», за убийства американских военных, в конце июня написали The New York Times и The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. После этого представители Демократической партии США, в том числе и спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, потребовали немедленного введения санкций против России за «связь» с боевиками.

Официально Вашингтон опроверг достоверность подобных сообщений СМИ. Дональд Трамп называл их заказными и подчеркнул, что что никто не сообщал ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоусу о возможных атаках на американских военных в Афганистане, организованных Россией.

Глава Пентагона Майк Эспер рассказывал, что в феврале он действительно получал сведения разведки о том, что боевики, связанные с «Талибаном», получали некие платежи от России. Однако он подчеркнул, что в этих сведениях не упоминались какие-либо вознаграждения, и в итоге руководство Пентагона посчитало эту информацию не заслуживающей доверия.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал публикации американских СМИ «уткой» и «чушью», а российский МИД охарактеризовал их как «незатейливый вброс». Посольство России в Вашингтоне заявило, что обвинения в статье NYT бездоказательны, а также сообщило, что после публикации этого материала российским дипломатам стали поступать анонимные угрозы.