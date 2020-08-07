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NYT узнала о предупреждении Лаврову от Госдепа из-за «сговора» с талибами

Газета утверждает, что, несмотря на официальные опровержения Белого дома, Майк Помпео в разговоре с Лавровым в июле все же поднимал тему «вознаграждений» талибам за головы американских солдат
Майк Помпео и Сергей Лавров
Майк Помпео и Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения талибам («Талибан» — запрещенная в России группировка) за убийства американских военнослужащих. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

По данным издания, этот телефонный разговор состоялся 13 июля. Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о «выплатах талибам», о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ. Это противоречит официальной позиции Белого дома, называвшего подобные сообщения мистификацией.

«В разговоре об этих выплатах господин Помпео ясно дал понять Лаврову, что существует «красная линия», и что США резко протестуют против существования такой программы, заявил чиновник, добавив, что госсекретарь был в бешенстве от того, что спецслужбы сообщили о выплатах за головы американских военных», — передает газета слова источника.

О разговоре Лаврова и Помпео 13 июля сообщал МИД России. Однако в сообщении российского ведомства не говорилось об обсуждении этой темы. Афганистан в официальном сообщении был упомянут лишь в одном предложении. «Рассмотрены задачи урегулирования конфликтов в отдельных регионах мира, включая ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии. Затронуты другие актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в сфере стратегической стабильности и сирийское урегулирование, а также некоторые проблемы двусторонних отношений», — вкратце описывал содержание разговора МИД.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД России.

Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами
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Фото: Scott Olson / Getty Images

The New York Times отмечает, что Госдепартамент, как и сам президент Дональд Трамп, ни разу не подтвердили достоверность сообщений о «вознаграждениях», которые Россия, по версии американских СМИ, выплачивала талибам. 

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О том, что Россия предлагала награду афганским боевикам, близким к «Талибану», за убийства американских военных, в конце июня написали The New York Times и The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. После этого представители Демократической партии США, в том числе и спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, потребовали немедленного введения санкций против России за «связь» с боевиками.

Официально Вашингтон опроверг достоверность подобных сообщений СМИ. Дональд Трамп называл их заказными и подчеркнул, что что никто не сообщал ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоусу о возможных атаках на американских военных в Афганистане, организованных Россией. 

Пентагон не нашел связи между убийством солдат США талибами и Россией
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Марк Эспер

Глава Пентагона Майк Эспер рассказывал, что в феврале он действительно получал сведения разведки о том, что боевики, связанные с «Талибаном», получали некие платежи от России. Однако он подчеркнул, что в этих сведениях не упоминались какие-либо вознаграждения, и в итоге руководство Пентагона посчитало эту информацию не заслуживающей доверия.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал публикации американских СМИ «уткой» и «чушью», а российский МИД охарактеризовал их как «незатейливый вброс». Посольство России в Вашингтоне заявило, что обвинения в статье NYT бездоказательны, а также сообщило, что после публикации этого материала российским дипломатам стали поступать анонимные угрозы

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Майя Бобенко
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