Политика , 13 июл, 22:34
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Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи СБ ООН
Майк Помпео и Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили подготовку встречи лидеров пяти стран — постоянных членов Совета безопасности ООН, предлагаемой Москвой. Об этом сообщается на сайте МИД. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Также стороны затронули вопросы урегулирования конфликтов в отдельных регионах, включая Афганистан, Ливию и Сирию.
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