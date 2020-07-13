Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи СБ ООН

Майк Помпео и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили подготовку встречи лидеров пяти стран — постоянных членов Совета безопасности ООН, предлагаемой Москвой. Об этом сообщается на сайте МИД. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Также стороны затронули вопросы урегулирования конфликтов в отдельных регионах, включая Афганистан, Ливию и Сирию.

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