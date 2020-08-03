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Политика ,  
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Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами

Если сообщения о том, что что американские военнослужащие могли быть убиты в Афганистане боевиками «Талибана» (движение запрещено в России) по заказу российской стороны, Москва «заплатит определенную цену». Об этом в статье для The Washingtin Post заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, Москва понесет ответственность, даже если это «никогда не станет достоянием общественности».

О том, что Россия предлагала награду афганским боевикам, близким к «Талибану», награду за убийства американских военных, в конце июня написали  New York Times и Washington Post со ссылкой на анонимные источники. После этого представители Демократической партии США, в том числе и спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси потребовали немедленного введения санкций против России за «связь» с боевиками.

Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.

Пелоси попросила ввести санкции против России за «связь с талибами»
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Нэнси Пелоси

В Пентагоне также заявили, что доказательств подобного сговора нет. По словам главы ведомства Майка Эспера, в феврале он получал сведения разведки о российских платежах боевикам, связанным «Талибаном», но руководство Пентагона посчитало эту информацию не заслуживающей доверия. 

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал публикации американских СМИ «уткой» и «чушью», а российский МИД — «незатейливым вбросом». Посольство России в Вашингтоне заявило, что обвинения в статье NYT бездоказательны, а также сообщило, что после публикации этого материала российским дипломатам стали поступать анонимные угрозы.

Теги: «Талибан», США
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