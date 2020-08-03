Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами

Если сообщения о том, что что американские военнослужащие могли быть убиты в Афганистане боевиками «Талибана» (движение запрещено в России) по заказу российской стороны, Москва «заплатит определенную цену». Об этом в статье для The Washingtin Post заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, Москва понесет ответственность, даже если это «никогда не станет достоянием общественности».

О том, что Россия предлагала награду афганским боевикам, близким к «Талибану», награду за убийства американских военных, в конце июня написали New York Times и Washington Post со ссылкой на анонимные источники. После этого представители Демократической партии США, в том числе и спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси потребовали немедленного введения санкций против России за «связь» с боевиками.

Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.