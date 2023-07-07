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Война санкций ,  
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США заявили о блокировке активов «российских олигархов» на $500 млн

Минюст США сообщил о блокировке активов российских бизнесменов на $500 млн
США ранее сообщали, что блокировали активы России на $330 млрд, из них большая часть принадлежат Центробанку. Еще более $200 млрд блокированы в ЕС. Москва считает это воровством и попранием международных правовых норм

США с февраля 2022 года заблокировали активы российских бизнесменов на $500 млн, сообщила заместитель Генерального прокурора страны Лиза Монако.

«Мы наложили арест на активы российских олигархов и других лиц, которые поддерживают российский режим и уклоняются от экономических контрмер США, на сумму более $500 млн», — сообщила она.

Она также рассказала, что Вашингтон предъявил обвинения более чем 30 лицам, которые подозреваются «в уклонении от санкций, нарушениях экспортного контроля, отмывании денег и других преступлениях».

Западные страны после начала российской спецоперации заблокировали как активы госструктур страны, так и частных лиц, оказавшихся под санкциями. В июне прошлого года США заявили, что всего блокировали российские активы на примерно на $330 млрд, из низ около $300 — это активы Центробанка. В ЕС в июле сообщили, что союзу удалось заморозить российские активы на €207 млрд, включая активы ЦБ. Более €24,1 млрд заблокированных активов принадлежат попавшим под санкции россиянам и компаниям.

И в США, и в Европе допускали, что блокированные активы в том или ином виде будут переданы Украине. Вашингтон уже анонсировал, что Киев получит конфискованные активы российского миллиардера, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, находящегося под санкциями (стоимость конфискованных активов — $5,4 млн).

В ЕС пока обсуждают, каким образом помочь Украине, используя активы России. Как выяснил Bloomberg, в Евросоюзе пришли к выводу, что не смогут законно конфисковать замороженные активы, и собираются прибегнуть к временному использованию этих средств. Например, рассматривается вариант реинвестирования этих денег и направления Киеву прибыли.

Президент Владимир Путин сравнивал блокировку российских активов с «воровством» и отмечал, что оно «не доведет до добра» тех, кто позволяет себе реализовывать такие меры. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что подобные блокировки — это «попрание международного права и посягательство на собственность, на государственную и частную собственность — то есть вообще основы мировой экономики».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
санкции блокировка российские активы США
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