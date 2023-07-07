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Bild назвал главную проблему украинского контрнаступления

Bild: в ВСУ назвали большой проблемой превосходство России в воздухе и атаки дронов
Украинским силам не хватает средств ПВО, серьезную опасность представляют собой используемые Россией дроны, пишет Bild со ссылкой на украинских военных
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Большой проблемой для контрнаступления ВСУ является превосходство российской армии в воздухе, усложняют задачу и применяемые Россией беспилотники, рассказывает Bild в репортаже своих корреспондентов из-под Артемовска (украинское название — Бахмут).

В заметке говорится, что репортеры издания посетили деревню под Артемовском (ее название держится в секрете), откуда украинские военные подвозят грузы к первой линии фронта и командуют войсками. «Поскольку, например, в больших городах нужны немецкие зенитные комплексы Cheetah, солдатам вблизи фронта часто не хватает средств ПВО», — сообщил один из командующих по имени Алексей.

Он также рассказал, что большую опасность для украинских сил представляют используемые Россией дроны. «Обычно мы можем двигаться только ночью. Нужны очки ночного видения, и бронетехника тоже очень нужна. Враг преследует нас с вертолетами, самолетами, противотанковыми средствами», — сказал военный.

Как пишет издание, при продвижении в рамках контрнаступления украинские силы проявляют осторожность. И на юге, и на востоке «оборона русских сильна»: многочисленные линии обороны, масса заминированных полей, говорится в репортаже. «Ситуация всегда была сложной, а сейчас еще сложнее», — цитирует издание слова украинской военнослужащей по имени Маргарита. По ее словам, российская армия «не деградирует и не воюет примитивно», некоторые части, отметила женщина, действуют эффективно, «совершенствуются и стараются идти в ногу с технологиями».

Весной замглавы МВД Украины Антон Геращенко называл самым опасным для ВСУ беспилотник, который использует Россия, «Ланцет». Дальность действия (40 км) и полезная нагрузка в объеме до 3 кг делает его полезным для уничтожения артиллерии, говорил он. О том, что дроны этой модели представляют проблему для ВСУ, подтверждали и в Минобороны Украины. «Не будем расхваливать русских, [но] это неплохое оборудование», — отмечал советник украинского министра обороны Юрий Сак.

«Ланцет» был разработан компанией ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета составляет 30–40 минут у версий с двумя Х-образными крыльями. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха».

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Украинское наступление продолжается с начала июня. Это подтверждали и в Киеве, и в Москве. Минобороны России с тех пор неоднократно сообщало об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях. Президент Владимир Путин говорил, что с начала лета украинская сторона лишилась более 250 танков и почти 800 бронемашин, потери ВСУ в живой силе, по оценке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева на конец июня, составили около 13 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что Киев столкнулся с серьезным сопротивлением в рамках контрнаступления. В начале июля секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о смене стратегии ВСУ. По его словам, теперь задачей украинских сил является не продвижение, а «истощение российской армии».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что его бесят высказывания о том, что контрнаступление началось медленнее, чем ожидалось. По его словам, от Киева ждут быстрых результатов с учетом, что украинская армия не получила современные самолеты. Залужный считает, что западные страны в обстоятельствах, подобных тем, в которых оказалась Украина, никогда бы не начали контрнаступление без превосходства в воздухе.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Артёмовск (Бахмут) дроны ВСУ контрнаступление
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