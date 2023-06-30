Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны заявило об отражении атак на донецком, краснолиманском и купянском направлениях

На запорожском направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа, деятельность еще одной пресекли в Харьковской области, заявили в Минобороны России

Фото: Минобороны России

Российская армия отразила атаки украинских сил в рамках их попыток провести наступление на нескольких направлениях, в том числе на донецком, южнодонецком, краснолиманском и купянском, сообщили в Минобороны России.

На запорожском направлении пресечена попытка ВСУ провести разведку боем, уничтожена диверсионно-разведывательная группа, говорится в сводке. Деятельность еще одной такой группы пресечена в Харьковской области, заявили в министерстве.

На херсонском направлении уничтожены до 45 украинских военных, четыре автомобиля, боевая машина РЗСО «Град», две артиллерийские системы М77 производства США и гаубица «Мста-Б».

Обстановка вокруг Антоновского моста (до частичного разрушения он соединял два берега Днепра выше по течению от Херсона) в сводке не упоминается. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что 30 июня российские военные нанесли удар по украинским силам, которые, по его словам, прятались по обеим сторонам от моста (Россия контролирует левый берег Днепра, Украина — правый). Накануне Минобороны заявляло, что «все попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов пресекаются».

За минувшие сутки российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение более восьми десяткам артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах, сообщает министерство. Силами ПВО перехвачено семь реактивных снарядов системы HIMARS, указывается в сводке.

Всего с начала проведения военной операции, по данным Минобороны, уничтожено 444 украинских самолета, 240 вертолетов, свыше 4,3 тыс. беспилотников, 426 ЗРК, более 10,4 тыс. танков и других боевых машин, а также свыше 11,2 тыс. автомобильной спецтехники.

Минобороны сообщает о попытках контрнаступления ВСУ с начала июня. В ведомстве неоднократно заявляли, что атаки со стороны украинской армии отражаются. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ сталкиваются с серьезным сопротивлением контрнаступлению. Он также говорил, что украинское наступление идет «медленнее, чем хотелось бы».