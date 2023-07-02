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ВСУ попросили помощи в борьбе с российскими дронами

ВСУ попросили Запад о помощи в борьбе с российскими дронами «Ланцет»
В Минобороны Украины назвали российские беспилотники «Ланцет» хорошим оборудованием, которое представляет опасность для подразделений ВСУ. Эксперты отмечали, что сбить дрон стоит значительно дороже, чем его произвести
ZALA Ланцет
ZALA Ланцет (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Российские беспилотники «Ланцет» стал особой проблемой для украинских войск, ВСУ требуется западное вооружение для возможности защищаться от них, заявил The Telegraph советник украинского министра обороны Юрий Сак.

«Для понимания, почему они вызывают у нас беспокойство, все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск, вызывает у нас беспокойство. <...> Не будем расхваливать русских, [но] это неплохое оборудование», — сказал он.

«Ланцет» недорог в производстве, он летает низко и на медленной скорости, что затрудняет его обнаружение радарными системами привычных систем ПВО; при этом нет простого способа защититься от их ударов на поле боя, отмечает издание. Кроме того, стоимость ракет для ударов по дронам значительно превосходит стоимость самих беспилотников.

Сак призвал западных партнеров Украины передать дополнительные зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Gepard», которые, по его мнению, лучше всего справляться с задачей по уничтожению беспилотников. Другой ожидаемой помощью для ВСУ могут стать средства создания помех, добавил советник министра.

В Киеве прежде называли «Ланцет» самым опасным для армии Украины, такое заявление сделал замглавы украинского МВД Антон Геращенко. Он рассказал, что дальность действия аппарата (40 км) и предельная полезная нагрузка (до 3 кг) делают его эффективным средством для уничтожения артиллерии. «Ланцет», по оценкам Economist, стоит менее $50 тыс., в то время как используемые Украиной вооружения стоят гораздо больше, например, стоимость поставляемой США гаубицы М777 — около $4 млн.

На разницу цен на беспилотники и средства их поражения указывал еще в начале года глава украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артем Старосек. Он сообщил, что ударные дроны можно собрать за $20 тыс., а запуск ракеты С-300, чтобы их сбить, обойдется в $140 тыс., тогда как удар зенитно-ракетного комплекса NASAMS стоит до $500 тыс. Старосек отметил тогда, что расходы на поражение дронов необходимо рассматривать в контексте: в частности, ликвидировать беспилотник стоить гораздо дешевле, чем починить разрушенную электростанцию.

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«Ланцет» разработан компанией ZALA AERO, которая входит в концерн «Калашников». Максимальное время полета составляет 30–40 минут у версий с двумя Х-образными крыльями. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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