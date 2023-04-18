Киев назвал «Ланцет» самым опасным российским беспилотником
Российский беспилотник «Ланцет» — самый опасный для украинской армии, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, передает Economist.
Дальность действия дрона (40 км) и максимальная полезная нагрузка до 3 кг делают его полезным для уничтожения артиллерии, признал он. «Ланцет», по оценкам Economist, стоит менее $50 тыс., в то время как используемые Украиной вооружения стоят гораздо больше, например, стоимость поставляемой США гаубицы М777 — около $4 млн.
«Если ваш враг увидит вас на поле боя, вы не только умрете, это еще и очень дорого обойдется», — пояснил Геращенко.
Еще в начале января The New York Times со ссылкой на главу украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека писала, что средства Украины для поражения российских дронов стоят в несколько раз дороже, чем они сами. Последние можно собрать за $20 тыс., тогда как запуск ракеты С-300 для их поражения обойдется в $140 тыс., а удар зенитно-ракетного комплекса NASAMS стоит до $500 тыс.
Однако расходы на поражение беспилотников следует рассматривать в контексте, отметил Старосек, пояснив, что сбить БПЛА гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию.
«Ланцет» был разработан компанией ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета составляет 30–40 минут у версий с двумя Х-образными крыльями. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха».
В числе используемых на Украине БПЛА Минобороны России назвало «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, как утверждают украинские власти, представляет собой версию иранского боевого дрона Shahed. Россия и Иран отрицали эти данные.