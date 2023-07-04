В Киеве заявили о смене стратегии контрнаступления

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что продвижение вперед не является основной задачей украинской армии

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия сменила стратегию в ходе контрнаступления.

По его словам, задачей ВСУ является не продвижение вперед, а «истощение российской армии». «Задача номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии», — написал Данилов на своей странице в соцсети.

В конце прошлой недели главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что его раздражают разговоры о медленном продвижении украинской армии. По его словам, «каждый метр дается кровью», а военным не хватает оружия и авиации.

Министр обороны России Сергей Шойгу, подводя итоги первого месяца украинского контрнаступления, заявил, что 4 июня украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения. В том числе они потеряли 16 танков Leopard, предоставленных Польшей и Португалией.

В начале июня президент России Владимир Путин сообщил о начале наступления ВСУ. Он заявил, что потери украинских войск превышают «классические» показатели «три к одному», но отметил, что потенциал дальнейшего наступления сохраняется.