В Киеве заявили о смене стратегии контрнаступления

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 97,26 (+1,24) Инвестиции, 03 июл, 16:38 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 89,33 (+0,94) Инвестиции, 03 июл, 16:38
«Огурцы в пруду»: как искусство транслирует смыслы РБК Стиль и СберПервый, 15:23
Предприятие Москвы получило грант на средства ПВО по обнаружению дронов Политика, 15:21
Китай отложил визит главы дипломатии ЕС Борреля Политика, 15:16
Фондовые рынки Индии и Турции обновили исторические максимумы Инвестиции, 15:09
Евролига продлила отстранение российских баскетбольных клубов Спорт, 15:06
«Переживали за отношение, но зря». Россияне — об отдыхе в Турции Life, 14:51
Избитых в Чечне Милашину и Немова доставят в Москву Политика, 14:48
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
У двухэтажного здания в Тверском районе Москвы загорелась крыша Общество, 14:44
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 14:39
Курс доллара превысил ₽90 впервые с марта 2022 года Инвестиции, 14:39
Российский хоккеист вернулся из Северной Америки и перешел в клуб КХЛ Спорт, 14:36
«Москвич» отчитался о рекордных продажах в июне Авто, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:27
Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину диверсией и провокацией Политика, 14:20

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве заявили о смене стратегии контрнаступления

Секретарь СНБО Алексей Данилов: Украина поменяла стратегию контрнаступления
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что продвижение вперед не является основной задачей украинской армии
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия сменила стратегию в ходе контрнаступления.

По его словам, задачей ВСУ является не продвижение вперед, а «истощение российской армии». «Задача номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии», — написал Данилов на своей странице в соцсети.

В конце прошлой недели главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что его раздражают разговоры о медленном продвижении украинской армии. По его словам, «каждый метр дается кровью», а военным не хватает оружия и авиации.

Министр обороны России Сергей Шойгу, подводя итоги первого месяца украинского контрнаступления, заявил, что 4 июня украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения. В том числе они потеряли 16 танков Leopard, предоставленных Польшей и Португалией.

В начале июня президент России Владимир Путин сообщил о начале наступления ВСУ. Он заявил, что потери украинских войск превышают «классические» показатели «три к одному», но отметил, что потенциал дальнейшего наступления сохраняется.

Читайте на РБК Pro
Как эйчарам говорить с топ-менеджментом про деньги
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Иногда нужно съесть голубя: как работать с партнерами из Китая
«Новая Саудовская Аравия». Как страна избавляется от нефтяной экономики
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Украина контрнаступление Военная операция на Украине Алексей Данилов ВСУ

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
В НАТО исключили передачу Киеву F-16 до окончания контрнаступления
Политика
Рогов рассказал о подготовке второго этапа контрнаступления ВСУ
Политика
Залужный словом «бесит» ответил на претензии о медленном контрнаступлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter