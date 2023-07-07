В Киеве объявили о запуске курсов «национального сопротивления»

Жители Киева смогут обучиться обращению с огнестрельным оружием и взрывоопасными предметами, сообщили власти украинской столицы

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В Киеве открыли запись для всех желающих на бесплатные курсы по подготовке к «национальному сопротивлению», заявил замглавы департамента муниципальной безопасности украинской столицы Михаил Щербина. Однодневная программа рассчитана на шесть часов и будет организована как по будням, так и по выходным, говорится в сообщении Киевской государственной городской администрации.

В обучение входят основы обращения с огнестрельным оружием и взрывоопасными предметами. Кроме того, слушателям курса расскажут о действиях в условиях радиационного и химического загрязнения.

По словам Щербины, чем больше людей пройдут хотя бы базовую подготовку, тем более готовыми и осведомленными они будут. «Потому что подготовленный — значит защищенный», — добавил он.

Как писала Hromadske, после начала российской военной операции в Киеве и других городах Украины начал «зашкаливать» спрос на курсы и тренинги по изучению военного дела, тактической медицины, самообороны, стрельбы и других дисциплин. Ряд программ заявлены как бесплатные, в том числе с целью подготовки подразделений территориальной обороны Украины, отмечает издание. Силам теробороны украинское правительство еще весной прошлого года разрешило использовать не только стрелковое оружие и боеприпасы, но и артиллерию и ракеты.

Российская военная операция на Украине продолжается с февраля 2022 года. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Причинами начала операции российский лидер также называл планы расширения НАТО за счет Украины и отказ Киева выполнять минские соглашения.