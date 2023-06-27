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Путин озвучил потери Украины за время контрнаступления

Путин: за время контрнаступления Украина потеряла 259 танков
С 4 июня украинская армия потеряла 259 танков и 780 бронемашин, сообщил Путин. Как рассказывал Патрушев, к 22 июня Украина лишилась более 13 тыс. человек, около 250 танков и много другой техники
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина с 4 июня, когда началось контрнаступление, потеряла 259 танков и 780 бронемашин, заявил Владимир Путин на встрече с военными.

Российское Минобороны отчитывается об отражении атак ВСУ с начала июня. К 20 июня военные отразили 263 атаки украинских сил, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. 16 июня президент Владимир Путин оценивал потери Украины в ходе контрнаступления в 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Он отмечал, что потери России в десять раз меньше, чем у Украины.

22 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ВСУ в ходе наступательных действий потеряли около 13 тыс. человек, почти 250 танков, более 260 беспилотников, десять истребителей, четыре вертолета, более 40 ракетных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и много другой техники.

По утверждению российских властей, все попытки атак украинских войск были отражены. Киев признавал трудности в ходе контрнаступления. Замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила, что ВСУ сталкиваются с «бешеным сопротивлением» и отмечала, что быстрого продвижения не получится.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы». Глава его офиса Михаил Подоляк называл нынешние действия украинской армии «тестированием».

Путин озвучил потери Украины за время контрнаступления
Путин озвучил потери Украины за время контрнаступления

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