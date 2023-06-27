Путин озвучил потери Украины за время контрнаступления

С 4 июня украинская армия потеряла 259 танков и 780 бронемашин, сообщил Путин. Как рассказывал Патрушев, к 22 июня Украина лишилась более 13 тыс. человек, около 250 танков и много другой техники

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Украина с 4 июня, когда началось контрнаступление, потеряла 259 танков и 780 бронемашин, заявил Владимир Путин на встрече с военными.

Российское Минобороны отчитывается об отражении атак ВСУ с начала июня. К 20 июня военные отразили 263 атаки украинских сил, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. 16 июня президент Владимир Путин оценивал потери Украины в ходе контрнаступления в 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Он отмечал, что потери России в десять раз меньше, чем у Украины.

22 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ВСУ в ходе наступательных действий потеряли около 13 тыс. человек, почти 250 танков, более 260 беспилотников, десять истребителей, четыре вертолета, более 40 ракетных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и много другой техники.

По утверждению российских властей, все попытки атак украинских войск были отражены. Киев признавал трудности в ходе контрнаступления. Замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила, что ВСУ сталкиваются с «бешеным сопротивлением» и отмечала, что быстрого продвижения не получится.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы». Глава его офиса Михаил Подоляк называл нынешние действия украинской армии «тестированием».