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Столтенберг пообещал решение по сближению НАТО и Украины

Йенс Столтенберг пообещал на саммите НАТО решение по сближению с Украиной
Лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе объявят о создании Совета НАТО — Украина и, как ожидается, примут решение о многолетнем пакете помощи Киеву, рассказал Столтенберг
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Страны — члены НАТО на саммите лидеров в Вильнюсе намерены принять решение, которое сблизит альянс с Украиной и сделает политическое сотрудничество сторон глубже. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Трансляция велась на YouTube.

«Мы также, я имею в виду лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе, примем решения, которые сблизят Украину с НАТО», — отметил он.

Он сообщил, что речь идет не только о многолетнем пакете помощи Украине, но и об углублении политического сотрудничества сторон за счет такой долгосрочной поддержки Киева. Кроме того, по словам Столтенберга, будет создан Совет НАТО — Украина, в рамках которого будут проводиться консультации по кризисным вопросам.

Отвечая на вопрос о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов, которые США, по данным The New York Times, хотят передать Киеву, генсек организации сообщил, что такие решения члены альянса будут принимать самостоятельно, а не в рамках НАТО.

Саммит лидеров Североатлантического альянса состоится в Вильнюсе 11–12 июля. На мероприятие приглашен украинский президент Владимир Зеленский. Столтенберг ранее уже анонсировал, что на саммите, как ожидается, будет объявлено о многолетней программе помощи Киеву и о создании Совета НАТО — Украина.

Генсек альянса ранее заявлял, что предметное обсуждение членства Киева в НАТО возможно только после победы Украины в конфликте с Россией. «Самая важная задача сейчас — сделать так, чтобы Украина победила как суверенное независимое европейское государство, потому что если в войне победит [президент России Владимир] Путин, то разговоры о ее членстве отпадут сами по себе», — отмечал он.

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Владимир Зеленский заявлял, что Киеву нужен «четкий сигнал» от НАТО о перспективах членства. В его офисе говорили, что украинский лидер не поедет на саммит, если страны альянса «не проявят мужества». Генсек НАТО обещал «четкий сигнал» Украине. В начале июля Столтенберг и Зеленский обсуждали предстоящий саммит в ходе телефонного разговора.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО. Стремление Киева присоединиться к блоку Владимир Путин называл одной из причиной начала военной операции.

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Йенс Столтенберг НАТО Украина
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