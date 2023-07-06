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NYT узнала, что США скоро объявят о поставках Киеву кассетных боеприпасов

NYT: США намерены объявить, что готовы поставить Украине кассетные боеприпасы
США собираются объявить, что передадут Украине кассетные боеприпасы, о которых она давно просит. Раньше они отказывались это делать из-за риска для мирных жителей, теперь же снаряды сочли полезными в контрнаступлении Киева
Фото: Patrick Pleul / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / Global Look Press

Вашингтон собирается объявить о поставках Киеву кассетных боеприпасов, которые должны помочь Украине вести контрнаступление, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя американской администрации, общавшегося с изданием на условиях анонимности.

Газета отмечает, что раньше США не соглашались отправить украинской армии такие снаряды из-за угрозы для мирного населения. В Пентагоне сочли, что они будут полезны для Киева «с точки зрения эффективности на поле боя», но против их передачи выступал конгресс, кроме того, были опасения из-за нарушения «единства союзников».

Ранее телеканал CBS сообщил, что Вашингтон на этой неделе намерен принять решение по таким поставкам.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

Украина начала требовать поставок кассетных боеприпасов задолго до своего контрнаступления (оно идет с первых чисел июня). В октябре Foreign Policy со ссылкой на источники писал, что Киев просил о передаче так называемых кумулятивно-осколочных артиллерийских снарядов или DPICM (разновидность кассетных боеприпасов).

Позднее издание сообщало, что Турция в ноябре передала Украине кассетные артиллерийские боеприпасы, изготовленные во времена холодной войны. Посол Украины в Турции Василий Боднар опроверг эти данные.

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При этом в апреле в мелитопольской администрации заявили, что ВСУ нанесли удар по городу с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов. Тогда пострадали мирные жители, уточняли власти Мелитополя.

Москва негативно смотрит на поставки Западом оружия Киеву. Как говорил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия начинала спецоперацию против «киевского режима», однако конфликт перерос в «фактически войну между Москвой и коллективным Западом». Россия все равно добьется своих целей в ходе операции, подчеркнул он.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
кассетные боеприпасы США Украина военная помощь

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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