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Столтенберг назвал условие обсуждения членства Украины в НАТО

Столтенберг назвал «победу Украины» условием для обсуждения ее членства в НАТО
Украина подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022-го. По словам Столтенберга, говорить о возможном членстве Киева в альянсе можно будет только в случае победы Украины в конфликте с Россией
Фото: Евгений Завгородний / Reuters
Фото: Евгений Завгородний / Reuters

Победа Украины в конфликте с Россией является условием для любой содержательной дискуссии о ее членстве в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

«Самая важная задача сейчас — сделать так, чтобы Украина победила как суверенное независимое европейское государство, потому что если в войне победит Путин, то разговоры о ее членстве отпадут сами по себе. Основное сейчас внимание должно быть сосредоточено на обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой содержательной дискуссии о членстве Украины [в НАТО]», — заявил генсек.

По его словам, НАТО продолжит оказывать Украине «практическую» помощь, которая приблизит страну к вхождению в военный блок, включая программы по перевооружению.

Украина в июне 2020 года получила особый статус сотрудничества с блоком — партнера с расширенными возможностями, что позволяет усилить оперативную совместимость ее войск с силами альянса. Также курс на вступление Украины в НАТО закреплен в Конституции страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в НАТО 30 сентября 2022 года, после того как в Кремле были подписаны договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Столтенберг тогда говорил, что решение об этом должны принимать все страны — участницы блока, и впоследствии неоднократно заявлял, что двери альянса для Киева остаются открытыми.

В июне Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Тем не менее там пока готовы обсудить, как можно «приблизить Украину к НАТО», уточнял генсек. Он подчеркнул, что все государства блока согласны с тем, что Украина рано или поздно станет членом альянса.

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Зеленский говорил, что Украина хотела бы услышать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее», чем слова об «открытых дверях» альянса, хоть в стране и понимают, что не смогут вступить в НАТО, пока продолжаются боевые действия. В Кремле называли недопущение вступления Украины в НАТО одной из целей военной операции. «Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 апреля.

Еще до начала военной операции Путин предупреждал, что блок ведет «освоение» украинской территории — это создает угрозу безопасности России, утверждал президент.

Столтенберг назвал условие обсуждения членства Украины в НАТО
Столтенберг назвал условие обсуждения членства Украины в НАТО

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине НАТО Россия Йенс Столтенберг Украина Кая Каллас
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