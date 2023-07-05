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Зеленский заявил о координации с генсеком НАТО позиции накануне саммита

Зеленский: провел переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом перед саммитом в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Вильнюсе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Благодарю за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас — самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении», — сказал Зеленский.

Он также поздравил Столтенберга с продлением его обязанностей на посту генсека НАТО еще на год. Зеленский выразил надежду на «продолжение плодотворного сотрудничества».

30 июня замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинский президент не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, который должен пройти 11-12 июля, если страны альянса «не проявят мужества». «Саммит в Вильнюсе стал бы очень хорошим стартом для ответа на заявку [Украины в НАТО]. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству», — сказал Жовква.

Ранее Столтенберг говорил, что на саммите НАТО подаст Украине четкий сигнал о том, что видит ее частью блока в будущем. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получила приглашение на встречу на полях саммита НАТО, а не на сами переговоры. Он уточнил, что «некоторые страны доказывают», что Киев не стоит приглашать из-за усиления конфликта, и заверил, что власти страны придерживаются «прямо противоположного мнения».

Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в конституции страны. Россия называла нерасширение НАТО одним из ключевых требований с точки зрения национальной безопасности, в том числе на переговорах с США о гарантиях безопасности в декабре 2021 года.

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4 июля страны НАТО продлили полномочия Столтенберга на посту генерального секретаря альянса еще на год, до 1 октября 2024 года. Он назвал честью принять это решение.

Зеленский заявил о координации с генсеком НАТО позиции накануне саммита
Зеленский заявил о координации с генсеком НАТО позиции накануне саммита

Теги
Владимир Зеленский НАТО Йенс Столтенберг Украина

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

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Экономика предложения — что это значит для России?
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