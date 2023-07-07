Песков не исключил контакта с Эрдоганом после его переговоров с Зеленским

Кремль не исключил контакта с Эрдоганом после его разговора с Зеленским

Путин и Эрдоган часто общаются, и в Кремле не исключают очередных переговоров в обозримом будущем. 7 июля Турцию посетит Зеленский, Москва будет следить за его переговорами с Эрдоганом

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

В Кремле не исключают проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом в обозримом будущем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, Москва также будет внимательно следить за переговорами Эрдогана с украинским президентом Владимиром Зеленским, который прибудет в Турцию 7 июля.

«Будем внимательно следить за результатами переговоров. Мы дорожим конструктивными отношениями с Анкарой. Конечно, нам будет интересно узнать, о чем будет вестись речь между Эрдоганом и Зеленским. Это важно», — заявил Песков.

Ранее Bloomberg и Ahaber сообщили, что Зеленский намерен провести встречу с Эрдоганом, чтобы получить поддержку для дальнейшего продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля.

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