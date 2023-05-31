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Hürriyet узнал о планах Путина и Зеленского посетить Турцию

Hürriyet: Путин и Зеленский приедут в Турцию после инаугурации к Эрдогану
Инаугурация Эрдогана планируется в ближайшие выходные, затем в Турцию приедут Путин и Зеленский. Они отдельно обсудят с Анкарой зерновую сделку и ход конфликта. Кремль отмечал, что планов посещать саму церемонию у Путина нет
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Martial Trezzini / EPA / ТАСС)

После инаугурации к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану планируют приехать его коллеги из России и с Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский, заявила корреспондент Hürriyet Ханде Фират со ссылкой на источники в эфире CNN Türk.

По ее словам, на инаугурацию приедет большое число иностранных лидеров, а Путин совершит «отдельный и приватный визит», после чего республику посетит и Зеленский.

«В ходе этих визитов, которые Путин и Зеленский проведут один за другим, будут обсуждаться ход войны и зерновой коридор», — сказала она.

По словам журналистки, во время недавнего телефонного разговора Эрдогана с американским президентом Джо Байденом последний сказал, что не считает давление Запада на Турцию справедливым. После этих слов члены турецкой делегации подняли головы и переглянулись.

Эрдоган победил на президентских выборах с перевесом в 4%. Дата инаугурации пока официально не объявлена. Она пройдет в выходные, 3 или 4 июня, пишет Hürriyet. В пятницу президент Турции примет поздравления, проведя церемонию ужина в Бештепе с участием иностранных лидеров. Эрдоган может дать присягу 2 или 6 июня, утверждает при этом Milliyet. Советник президента Мехмет Учум допускал, что будет выбрана дата 3 июня, если к 1 июня Высшая избирательная комиссия объявит финальные результаты выборов.

Турция не высылала приглашение Путину для участия в инаугурации, в этой стране нет практики участия зарубежных президентов в церемонии, говорили накануне в Кремле. Личная встреча «в какой-то перспективе тоже обязательно состоится», но «пока каких-то прикидок по времени нет».

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Путин и Эрдоган созвонились 29 мая, российский президент во второй раз поздравил его с переизбранием. В тот же день Эрдоган поговорил с Зеленским, они обсудили конфликт на Украине и региональную проблематику.

В Турции прошлой весной велись переговоры делегаций России и Украины для урегулирования конфликта. Делегатам удалось достичь существенного прогресса в составлении проекта мирного соглашения, но процесс был заморожен после того, как журналисты мировых СМИ и местные власти сообщили об обнаружении в украинском городе Буча тел мирных жителей. Минобороны России назвало публикации провокацией.

Москва затем не раз предлагала возобновить переговоры, Киев заявил о смене настроения украинцев после произошедшего в Буче и отказался от диалога до вывода российских войск.

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