FT узнала о предложении создать «дочку» Россельхозбанка для SWIFT

Государственный Россельхозбанк более года отключен от SWIFT, Россия требует переподключения в качестве условия продления зерновой сделки. В ЕС изучают возможность разрешить банку создать «дочку» для подключения к системе

Евросоюз изучает предложение Москвы, согласно которому отключенный от системы SWIFT Россельхозбанк (РСХБ) мог бы создать дочернюю компанию, которую бы подключили к SWIFT, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Как говорят собеседники издания, этот шаг позволит обезопасить черноморскую зерновую инициативу ввиду угроз Москвы отказаться от ее продления в будущем. Пока сделка продлена до 17 июля.

Идею обсуждали на саммите ЕС в Брюсселе на прошлой неделе, источники FT отметили, что ее сторонники считают инициативу «наименее худшим вариантом» для того, чтобы Россия продлила зерновую сделку. По их словам, последние заявления России о возможном отказе от соглашения были серьезнее, чем прежде.

Предложение изучается на предмет законности и шансов на реализацию, однако вопрос осложняется тем, что РСХБ — полностью государственный банк, отмечает издание.

Во второй половине июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, поскольку договоренности относительно экспорта российской сельхозпродукции так и не выполнены. «Слышали заявление представителей ООН, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить вот эту российскую часть сделки. Поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там», — сказал он.

Зерновая сделка, которая была заключена почти год назад Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН, включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничения на российский сельхозэкспорт.

Среди требований Москвы: переподключение РСХБ к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.