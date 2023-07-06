Зеленский встретится с Эрдоганом и обсудит продление зерновой сделки

Турция была посредником при заключении сделки, теперь Зеленский собирается обсудить с Эрдоганом вопрос ее продления. Срок действия соглашения истечет 17 июля, Россия требует выполнить ее условия или угрожает не продлить сделку

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинский президент Владимир Зеленский намерен провести встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 7 июля, чтобы получить поддержку для дальнейшего продления зерновой сделки — ее срок истекает 17 июля, сообщают Bloomberg и Ahaber.

6 июля Зеленский посещает Болгарию. Как говорится в его телеграм-канале, глава государства встретится с болгарским лидером Руменом Радевым, премьером Николаем Денковым, парламентариями, чиновниками. Зеленский планирует обсуждать военную помощь, вопросы евроатлантической интеграции Украины, саммит НАТО, который пройдет на следующей неделе, а также вопросы дипломатического урегулирования конфликта с Россией.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили по отдельности при посредничестве Турции и ООН в конце июля прошлого года. Соглашение включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу (безопасный вывоз украинского зерна из трех портов страны) и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН (снятие ограничения на российский сельхозэкспорт). Москва настаивает, что реализуется только первая часть сделки, и предупреждает, что прекратит участие в соглашении, если не будут выполнены условия второй части.



В числе требований России: переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты; возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.



Как писала Financial Times, в ЕС рассматривают возможность разрешить РСХБ создать «дочку», которая бы имела доступ к SWIFT. Кремль отмечал, что ему нечего сообщить касательно данной инициативы, и заявлял, что надежд на выполнение российских требований мало. В МИД Украины заявляли, что не собираются идти на уступки России для продления сделки.

Эрдоган говорил, что «дипломатическим усилиям» в контексте украинского конфликта, в том числе касающихся зернового соглашения, препятствует «военное лобби».