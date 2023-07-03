Киев отверг вероятность уступок Москве ради продления зерновой сделки

Украина не пойдет на уступки России ради продления зерновой сделки, заявил Кулеба. По его словам, если ЕС разрешит Россельхозбанку создать «дочку» и подключит ее к SWIFT, Киев отреагирует «очень жестко», о чем в Евросоюзе знают

Киев не собирается идти на уступки Москве ради сохранения зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

«Мы не должны идти ни на какие уступки России, чтобы сохранить зерновой коридор. Это Россия должна <...> придерживаться своих обязательств», — сказал он.

Так Кулеба прокомментировал возможное создание «дочки» Россельхозбанка, которую подключат к системе SWIFT, которое, как писала Financial Times, обсуждается в Евросоюзе. По словам украинского министра, это «история с бородой», были попытки реализовать такой план, которые «ничем не закончились». В ЕС могут это обсуждать, это их «внутренний процесс», но при принятии такого решения Украина «будет реагировать очень жестко, о чем знают партнеры», подчеркнул Кулеба.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили в июле прошло года отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничения на российский сельхозэкспорт.

С тех пор сделку неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля. В Москве говорили, что не видят возможности ее продления по истечении этого срока, поскольку часть соглашения, касающаяся послабления ограничений для экспорта российской продукции, не выполняется. «Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после публикации FT.

Среди требований Москвы: переподключение РСХБ к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.