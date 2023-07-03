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Киев отверг вероятность уступок Москве ради продления зерновой сделки

Глава МИД Кулеба: Украина не должна идти на уступки России ради продления зерновой сделки
Украина не пойдет на уступки России ради продления зерновой сделки, заявил Кулеба. По его словам, если ЕС разрешит Россельхозбанку создать «дочку» и подключит ее к SWIFT, Киев отреагирует «очень жестко», о чем в Евросоюзе знают

Киев не собирается идти на уступки Москве ради сохранения зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

«Мы не должны идти ни на какие уступки России, чтобы сохранить зерновой коридор. Это Россия должна <...> придерживаться своих обязательств», — сказал он.

Так Кулеба прокомментировал возможное создание «дочки» Россельхозбанка, которую подключат к системе SWIFT, которое, как писала Financial Times, обсуждается в Евросоюзе. По словам украинского министра, это «история с бородой», были попытки реализовать такой план, которые «ничем не закончились». В ЕС могут это обсуждать, это их «внутренний процесс», но при принятии такого решения Украина «будет реагировать очень жестко, о чем знают партнеры», подчеркнул Кулеба.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили в июле прошло года отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничения на российский сельхозэкспорт.

С тех пор сделку неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля. В Москве говорили, что не видят возможности ее продления по истечении этого срока, поскольку часть соглашения, касающаяся послабления ограничений для экспорта российской продукции, не выполняется. «Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после публикации FT.

Среди требований Москвы: переподключение РСХБ к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

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