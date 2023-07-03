Эрдоган обвинил «военных лоббистов» в противодействии зерновой сделке

Эрдоган заявил, что, несмотря на усилия Турции по разрешению украинского конфликта и продлению зерновой сделки, «военные лоббисты» противодействуют этому. Частью «этого сценария» он назвал «необоснованные» обвинения в свой адрес

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Мирным инициативам по Украине, например об обмене пленными, так же как и инициативам по продлению зерновой сделки, мешает «военное лобби», заявил турецкий президент Рейжеп Тайип Эрдоган.

«Продолжающиеся дипломатические усилия по соглашению о зерне и обмену пленными, к сожалению, были заблокированы и изнурены военным лобби. Десятки тысяч людей, военных и гражданских, заплатили за это цену. На самом деле мы — Турция — какое-то время были целью этого военного лобби», — сказал он.

Частью «этого сценария» Эрдоган назвал «необоснованные» обвинения в свой адрес от кандидата от оппозиции на прошедших в Турции президентских выборах Кемаля Кылычдароглу. «За последние полтора года мы столкнулись с бесчисленным количеством подобных примеров, с провокациями и злонамеренными попытками поставить Турцию в тяжелое положение. Но вместо того чтобы разжигать огонь войны, мы пытались установить мир», — подчеркнул турецкий президент.

Президентские выборы в Турции прошли в мае. В первом туре, 14 мая, ни один из кандидатов не набрал более половины голосов. Второй тур голосования состоялся спустя две недели. По его результатам Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу — 47,82%. На протяжении избирательной кампании Кылычдароглу неоднократно выступал с громкими заявлениями в отношении действующего президента. В частности, он обвинял Эрдогана в «ориентировании на Россию», а Москву — во вмешательстве в выборы. В Кремле эту информацию опровергли, а Эрдоган призывал своего оппонента «постыдиться» после этих слов.

Зерновая сделка, которая была заключена почти год назад отдельно друг от друга Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН, включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничения на российский сельхозэкспорт.

Действие сделки истекает 17 июля. За ее продление выступают остальные стороны соглашения — Украина, Турция и ООН, а также западные страны. Россия неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не исполняется. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июне говорил об отсутствии предпосылок для ее продления.

Среди требований Москвы для продления сделки: переподключение РСХБ к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.