Ушаков: Путин и Эрдоган на встрече в Турции будут обсуждать зерновую сделку и Украину

Кремль назвал возможные темы на встрече Путина и Эрдогана в Турции

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Global Look Press)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече, вероятно, будут обсуждать зерновую сделку и конфликт на Украине, сообщил «РИА Новости» помощник главы государства Юрий Ушаков на ПМЭФ.

По его словам, пока нет понимания по датам, когда состоится визит Путина, так что подготовка к его поездке еще не началась.

«Смотря в какое время будет визит. Может быть, появятся и другие сверхважные вопросы. Но, очевидно, Украина, зерно — это, наверное, будет в повестке дня», — сказал Ушаков.

Главы государств договорились провести двустороннюю встречу, когда Путин звонил турецкому коллеге и поздравлял его с переизбранием на новый президентский срок.

Турецкая газета Hürriyet писала, что Путин посетит Турцию после инаугурации Эрдогана, которая проходила в начале июня. Россию на церемонии представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В мае корреспондент газеты Ханде Фират рассказывала, что кроме российского президента Турцию также посетит его украинский коллега Владимир Зеленский. По словам Фират, Путин совершит «отдельный и приватный визит», после чего республику посетит и Зеленский. «В ходе этих визитов, которые Путин и Зеленский проведут один за другим, будут обсуждаться ход войны и зерновой коридор», — говорила она.