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Лавров назвал условие продления зерновой сделки

Лавров: Россия не согласится на продление зерновой сделки, если она не заработает
Россия не согласится на продление сделки после 17 июля, если она не заработает, как было заявлено генсеком ООН, сказал Лавров. Украинскую часть сделки он назвал коммерческим проектом
Фото: Игорь Ткаченко / Reuters
Фото: Игорь Ткаченко / Reuters

Россия не согласится на продление зерновой сделки, если этот пакет договоренностей не заработает до 17 июля. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

«Вынужден вновь констатировать: если стамбульский «пакет» [договоренностей] не заработает, как он был инициирован генсеком ООН [Антониу Гутерришем], до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может», — сказал министр.

Украинская часть зерновой сделки, по словам Лаврова, превратилась в коммерческий проект. Только 3% зерна поступают в беднейшие страны в рамках этого соглашения, сказал министр, сославшись на данные Совместного координационного центра в Стамбуле.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года, затем ее несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Соглашение действует до 17 июля.

В Москве заявляют, что вторая часть сделки не выполняется. МИД России в апреле назвал пять проблем, которые, по мнению российской стороны, требуется решить. Это:

  • переподключение Россельхозбанка к международной межбанковской системе передачи информации SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В ведомстве и ранее говорили, что без выполнения этих условий сделку не продлят, однако соглашение продолжило действовать. В МИДе отмечали, что в мае сделку продлили без изменений.

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11 июня в ведомстве заявили, что переговоры по удовлетворению требований Москвы идут, но Запад блокирует три из пяти задач — переподключение к SWIFT, возобновление работы аммиакопровода и обеспечение запчастями.

Накануне глава государства Владимир Путин сказал, что Москва рассматривает возможность выхода из соглашения, «тем более что вот эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются для запуска морских беспилотников». Он подчеркнул, что Россия несколько раз соглашалась на продление сделки в интересах дружественных государств. Вопрос зерновой сделки, по словам Путина, будет обсуждаться с лидерами государств Африки, которые скоро приедут в Россию.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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