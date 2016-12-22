В Британии полицейский попал в больницу после инцидента в Эймсбери
Отравление Скрипалей, 23:26
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В Британии полицейский попал в больницу после инцидента в Эймсбери
Еще одного человека госпитализировали в Великобритании в связи с инцидентом с отравлением «Новичком» в Эймсбери. Им оказался полицейский, участвовавший в расследовании произошедшего
Полицейский, причастный к расследованию нового отравления нервно-паралитическим агентом «Новичок» в Эймсбери, госпитализирован в Великобритании. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление медиков.
Вечером в субботу, 7 июля он был направлен в больницу в городе Суиндон, однако позднее он был переведен в районный госпиталь в Солсбери для проведения дополнительных исследований, сообщили в медицинском учреждении в Солсбери.
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