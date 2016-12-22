Захарова рассказала о роли Чехии в разработке «Новичка»

Публикации СМИ о научных центрах Чехии, ведущих исследования в области боевых отравляющих веществ, позволяют экспертам сделать вывод, что там в том числе занимаются веществами нервно-паралитического действия «Новичок». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент РБК.

«Разработки под условным западным названием «Новичок» велись в Великобритании, США, Швеции и Чехии. Достигнутые этими странами результаты по созданию новых отравляющих веществ этого типа отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО», — заявила Захарова.

Чехословакия проводила исследования в области химзащиты в рамках Организации Варшавского договора. По словам Захаровой, «во всех СМИ есть публикации», ​в которых говорится, что после роспуска ОВД чешский научный потенциал в химической области был востребован ее западными партнерами и «в определенном смысле унаследован структурами НАТО».

«Подразделение химзащиты чешской армии несколько раз выполняло спецзадания на Ближнем Востоке. В частности, чешские военнослужащие побывали в Ираке и устраняли последствия применения оружия массового уничтожения в Кувейте. Это абсолютно открытая информация», — отметила она.

Исследовательские работы проводятся чешской стороной в тесном взаимодействии с профильными структурами стран НАТО, отметила Захарова. По ее словам, отмечено участие в работе чешских научных центров американских военных специалистов.

Ранее Захарова утверждала, что «Новичок» мог попасть в Великобританию в том числе из Чехии. В чешском МИДе отвергли возможность того, что нервно-паралитическое вещество имело чешское происхождение. Слова Захаровой назвали «стандартным способом манипулирования информацией». Также МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского.

Чехия 26 марта объявила о высылке трех российских дипломатов. Президент Чехии Милош Земан поручил спецслужбам проверить, мог ли «Новичок» производиться когда-либо в Чехии и храниться в этой стране.