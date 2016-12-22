Повторное заражение: что известно об очередном отравлении «Новичком»

Через четыре месяца после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании зафиксирован новый случай отравления «Новичком». Власти не исключают связи между инцидентами. Если связь будет доказана, России грозят новые санкции

Полицейский около дома ​Доны Стерджес (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Есть ли связь со Скрипалями

Жертвами второго отравления нервно-паралитическим газом «Новичок» стали 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули. Само происшествие случилось 30 июня неподалеку от Солсбери — в городе Эймсбери, но известно о нем стало только вечером 3 июля. Об отравлении осужденного в России за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии тоже ​стало известно не сразу: они были отравлены 4 марта, а общественность узнала об инциденте и имена пострадавших из СМИ только вечером 5 марта.

​Как и в случае со Скрипалями, сначала правоохранительные органы говорили о том, что отравившиеся «оказались под воздействием неизвестного вещества», возможно, находились в состоянии опьянения. Стерджес и Роули перед госпитализацией вели себя «как зомби», у Роули изо рта шла пена. Очевидцы в разговорах с журналистами предполагали, что они могли быть под воздействием наркотических веществ, пишет газета The Sun и другие. Первой в больницу увезли Стерджесс, Роули через несколько часов.

О пострадавших известно немного: Стерджес страдала от алкогольной зависимости, а Роули — героиновый наркоман, пишет The Times. Они живут вместе, у каждого есть дети от предыдущих отношений.

Дона Стерджес (Фото: Dawn Sturgess / Facebook)

«Рабочая линия расследования говорит о том, что они [отравившаяся пара] не были связаны со Скрипалями», — сказал 5 июля министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес (цитата по Sky News).

При этом Эймсбери находится в 13 км (8 милях) от района в Солсбери, где произошло первое отравление. Как и Скрипали, Стерджес и Роули проходят лечение в больнице в Солсбери. Анализы по установлению отравляющего вещества проводятся, как и в первом случае, в расположенной неподалеку лаборатории Портон-Даун.

Как могло произойти отравление

«Теперь его [вещество] идентифицировали как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль», — сказал на слушаниях в парламенте 5 июля министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. Пока, впрочем, неизвестно, был ли этот образец вещества из той же партии, что и «Новичок», которым пытались отравить Скрипалей, сказал Джавид. «Специалисты будут изучать этот вопрос», — добавил министр, заметив: нет уверенности в том, что это удастся установить.

«Рабочая линия расследования говорит о том, что <...> это было не покушение, это, я полагаю, распространение «Новичка», — сказал министр Уоллес. Каким образом «Новичок» мог распространиться — пре​дмет расследования как дела Скрипалей, так и дела Стерджес и Роули.

После инцидента в Солсбери в городе было проведено обеззараживание зданий и общественных пространств, на которых могли сохраниться частицы «Новичка». Данных о том, что Стерджес или Роули посещали эти места до обеззараживания, пока нет. Эймсбери, как указывает The Guardian, находится за пределами зоны, где проводилось обеззараживание. Фото: Charlie Rowley / Facebook Знакомый Стерджес и Роули предположил в разговоре с The Sun, что пара могла найти какой-то зараженный предмет в парке Эйсмбери. Высокопоставленный источник в правительстве Великобритании обратил внимание членов Ассоциации прессы, что властям так и не удалось найти предмет, в котором хранился «Новичок», использованный в первой атаке. «Возможно, пара вступила с ним [предметом, использованным для первой атаки] в контакт», — допустил источник The Guardian. Источники в британском правительстве еще 4 июля указывали на вероятность того, что пара из Эймсбери стала жертвой повторного заражения первоначально примененным веществом, пишет The Times. «После дополнительных тестов образцов, взятых у пациентов, нам теперь известно, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, после того как взяли в руки зараженный предмет», — подтвердила предположения британская полиция в выпущенном вечером 5 июля заявлении. Где и как пострадавшие обнаружили предмет, полиция не сообщила.

Что такое «Новичок» «Новичок» относится к фосфорорганическим боевым отравляющим веществам (БОВ) нервно-паралитического действия, являющимся химическим оружием третьего поколения. Разработка подобных ядов, как указывается в материалах организации «Международный социально-экологический союз», проводилась в СССР в 1973–1976 годах, их испытания завершились в 1991–1992 годах. Первое отравление веществом А-232 (научная классификация вещества) было зафиксировано в мае 1987 года — его воздействию подвергся советский инженер-химик Андрей Железняков, который проводил испытания «Новичка-5».

Нет ничего удивительного в том, что пара отравилась, «Новичок» весьма устойчивое вещество, заявил на слушаниях Джавид. Источник в правительстве, слова которого приводят британские СМИ, заявил: «Это показывает, насколько серьезной была первая атака. Показывает, насколько смертоносным является вещество». Подобные вещества довольно стойкие, они разработаны так, чтобы долго находиться в окружающей среде, не испаряясь и не разлагаясь, сказала The Sun профессор неорганической химии в University College London Андреа Селла.

Остатки отравившего Скрипалей «Новичка» могли сохранить силу и спустя четыре месяца, заявил РБК один из разработчиков вещества, бывший сотрудник филиала ГОСНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев. «Вещества данного ряда очень стабильны в условиях даже высокой влажности Солсбери, и эти остатки вещества могли сохраниться практически в первозданном виде», — утверждает химик.

Эта версия распространения «Новичка» неправдоподобна, утверждает специалист по химическому оружию, бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин. «Вероятность того, что остатки нервно-паралитического вещества в окружающей среде — на почве или скамейке — сохранили активность в течение четырех месяцев, стремится к нулю», — сказал он РБК.

Спор о свойствах вещества среди специалистов продолжается уже пятый месяц. Так, участники программы разработки «Новичка» Вил Мирзаянов и Леонид Ринк говорили, что вещество полностью разлагается в воде. Этим обстоятельством они объясняли то, что Скрипалям удалось выжить — во влажном британском воздухе у вещества снизилась эффективность. Владимир Углев, напротив, говорил РБК, что заявления о распаде «Новичка» под воздействием влаги не соответствуют действительности.

Какие могут быть последствия для России

Члены нижней палаты британского парламента на слушаниях с участием Джавида ​обращали внимание на три вопроса: может ли район Солсбери считаться безопасным для жителей в свете второго отравления «Новичком»; повредит ли этот инцидент экономике района, зависимой от туризма; какие последствия могут быть для России, учитывая, что в организации первой атаки британские власти обвинили Москву (российские власти причастность к инциденту решительно отрицают).

Отвечая на вопрос о безопасности, министр заверил парламентариев, что Солсбери и другие районы безопасны и повторил ранее выданные медиками рекомендации гражданам — тщательно мыть руки, стирать одежду и протереть сумки и другие предметы, которые находились на улице, влажной салфеткой. О безопасности Солсбери 25 апреля говорила и премьер-министр Тереза Мэй. В июне город посетили принц Чарльз с супругой Камиллой.

Джавид также пообещал, что, как и после мартовского инцидента, Великобритания проведет консультации со странами-союзницами. «Хотя основная линия расследования заключается в том, что этот инцидент связан с предыдущим случаем, мы не хотим забегать вперед с выводами. Но, если будет доказано, что российское правительство ответственно и за это тоже, мы изучим, какие дополнительные меры могут быть приняты», — пообещал Джавид на заседании парламента.

Последствием отравления Скрипалей стал отказ Лондона от диалога с Москвой на высшем уровне, британские политики и члены королевской семьи решили бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, кроме того, из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Россия на это ответила высылкой дипломатов, закрытием занимающегося продвижением культуры и языка Британского совета и генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Британский парламент также провел несколько раундов слушаний об усилении борьбы с «грязными российскими деньгами».

Как и после мартовского инцидента, Лондон уведомил Организацию по запрещению химического оружия об обстоятельствах нового инцидента, Reuters.">сообщил 5 июля представитель британского премьера Reuters.

В постпредстве России при ОЗХО еще до выступления Джавида отвергли возможность причастности Москвы к отравлению Стерджес и Роули. «Какой глупой они считают Россию, если полагают, что она «вновь» применила так называемый «Новичок» в разгар ЧМ по футболу и после специальной сессии ОЗХО (созванной Британией), которая дала организации новые функции. Шоу должно продолжаться?» — говорится в сообщении постпредства в Twitter. Речь о том, что ​​ОЗХО получила право устанавливать виновных в применении запрещенного химического оружия.

Министр Уоллес призвал российские власти предоставить информацию по первому случаю отравления. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве неоднократно предлагала совместно расследовать инцидент в Солсбери, в том числе делиться информацией, но Лондон на контакт не пошел. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на это говорил, что нельзя вести расследование с участием главного подозреваемого.