Повторное заражение: что известно об очередном отравлении «Новичком»

Через четыре месяца после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании зафиксирован новый случай отравления «Новичком». Власти не исключают связи между инцидентами. Если связь будет доказана, России грозят новые санкции

Жертвами второго отравления нервно-паралитическим газом «Новичок» стали 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули. Само происшествие случилось 30 июня неподалеку от Солсбери — в городе Эймсбери, но известно о нем стало только вечером 3 июля. Об отравлении осужденного в России за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии тоже ​стало известно не сразу: они были отравлены 4 марта, а общественность узнала об инциденте и имена пострадавших из СМИ только вечером 5 марта.

​Как и в случае со Скрипалями, сначала правоохранительные органы говорили о том, что отравившиеся «оказались под воздействием неизвестного вещества», возможно, находились в состоянии опьянения. Стерджес и Роули перед госпитализацией вели себя «как зомби», у Роули изо рта шла пена. Очевидцы в разговорах с журналистами предполагали, что они могли быть под воздействием наркотических веществ, пишет газета The Sun и другие. Первой в больницу увезли Стерджесс, Роули через несколько часов.

О пострадавших известно немного: Стерджес страдала от алкогольной зависимости, а Роули — героиновый наркоман, пишет The Times. Они живут вместе, у каждого есть дети от предыдущих отношений.

«Рабочая линия расследования говорит о том, что они [отравившаяся пара] не были связаны со Скрипалями», — сказал 5 июля министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес (цитата по Sky News).

При этом Эймсбери находится в 13 км (8 милях) от района в Солсбери, где произошло первое отравление. Как и Скрипали, Стерджес и Роули проходят лечение в больнице в Солсбери. Анализы по установлению отравляющего вещества проводятся, как и в первом случае, в расположенной неподалеку лаборатории Портон-Даун.

«Теперь его [вещество] идентифицировали как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль», — сказал на слушаниях в парламенте 5 июля министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. Пока, впрочем, неизвестно, был ли этот образец вещества из той же партии, что и «Новичок», которым пытались отравить Скрипалей, сказал Джавид. «Специалисты будут изучать этот вопрос», — добавил министр, заметив: нет уверенности в том, что это удастся установить.

«Рабочая линия расследования говорит о том, что <...> это было не покушение, это, я полагаю, распространение «Новичка», — сказал министр Уоллес. Каким образом «Новичок» мог распространиться — пре​дмет расследования как дела Скрипалей, так и дела Стерджес и Роули.

После инцидента в Солсбери в городе было проведено обеззараживание зданий и общественных пространств, на которых могли сохраниться частицы «Новичка». Данных о том, что Стерджес или Роули посещали эти места до обеззараживания, пока нет. Эймсбери, как указывает The Guardian, находится за пределами зоны, где проводилось обеззараживание.

Фото: Charlie Rowley / Facebook

Знакомый Стерджес и Роули предположил в разговоре с The Sun, что пара могла найти какой-то зараженный предмет в парке Эйсмбери. Высокопоставленный источник в правительстве Великобритании обратил внимание членов Ассоциации прессы, что властям так и не удалось найти предмет, в котором хранился «Новичок», использованный в первой атаке. «Возможно, пара вступила с ним [предметом, использованным для первой атаки] в контакт», — допустил источник The Guardian. Источники в британском правительстве еще 4 июля указывали на вероятность того, что пара из Эймсбери стала жертвой повторного заражения первоначально примененным веществом, пишет The Times.

«После дополнительных тестов образцов, взятых у пациентов, нам теперь известно, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, после того как взяли в руки зараженный предмет», — подтвердила предположения британская полиция в выпущенном вечером 5 июля заявлении. Где и как пострадавшие обнаружили предмет, полиция не сообщила.