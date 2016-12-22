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Times рассказала о лаборатории по производству «Новичка» под Саратовом
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Times рассказала о лаборатории по производству «Новичка» под Саратовом
Отравление Скрипаля в Британии, 06:38
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Times рассказала о лаборатории по производству «Новичка» под Саратовом
Газета The Times опубликовала более подробную информацию о месте разработки отравляющего вещества из «дела Скрипаля». Со ссылкой на разведку газета пишет, что «Новичок» делали в закрытом городе Шиханы в Саратовской области
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Местом разработки боевого нервно-паралитического вещества, примененного в Солсбери против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, является военная исследовательская база в закрытом городе Шиханы в Саратовской области. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, такие сведения представители британской разведки озвучили на брифинге для союзников. Брифинг проводился для того, чтобы убедить мировых лидеров в причастности России к отравлению Скрипаля с использованием вещества «Новичок»

По итогам этого брифинга западные страны в знак солидарности с Великобританией выслали 150 российских дипломатов. На брифинге базу в Шиханах сравнивали с британской военной лабораторией Портон-Даун, где проводилось исследование вещества, примененного против Скрипаля. Британская разведка считает, что на этом объекте в Саратовской области в течение последних десятилетий проводились испытания эффективности применения «Новичка» для совершения покушений за рубежом.

«Обнаруженные в Шиханах запасы слишком малы для того, чтобы их использовать на поле боя, от чего можно предположить их использование в целях точечных убийств», — пишет The Times. Эксперт в химическом оружии и бывший офицер британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон, видевший эти разведданные, назвал их «убедительными». «Нет сомнений, что русские зачищают следы, пока мы об этом говорим», — сказал в беседе с газетой.

В Шиханах расположен Центральный научно-исследовательский испытательный институт, который «является головным в Министерстве обороны по проблемам радиационной, химической и биологической защиты», говорил в 2008 году начальник института полковник Сергей Кухоткин.

Накануне, 5 апреля, газета The Times сообщила, что британские спецслужбы с большой степенью вероятности установили местонахождение российской лаборатории, в которой производился «Новичок», не уточнив деталей.

Комментируя эти сообщения, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин рассказал РБК, что, по его мнению, выяснить за четыре дня, где было произведено вещество, которым отравили Скрипалей, — невозможно. «В течение четырех дней можно выяснить, только если ты сам все это сделал. Ни в каком другом варианте так быстро это выяснить нельзя», — отметил Никулин.

При этом, по словам эксперта по химическому оружию, бывшего инспектора ООН в Ираке Антона Уткина, все разведданные, которые есть у Британии относительно места производства «Новичка» в России, недостоверны. «Если какая-то страна получает информацию, что другая страна производит химическое оружие, то она просит ОЗХО провести инспекцию по запросу. И страна, которую обвиняют в незаконной деятельности, не имеет права отказать», — заметил он, пояснив, что если выяснится: в лаборатории производился «Новичок», — то анализы лабораторных столов, вентиляционных тяг и прочего покажут присутствие там этого вещества. «Она [Великобритания] не может подвергать свою репутацию риску в том случае, если окажется, что там ничего нет. Это означает, что Британия не может рассчитывать на достоверность разведданных, которые у них есть, потому что в противном случае уже давно была бы инспекция по запросу», — сказал эксперт.

Согласно позиции Лондона, Скрипалей отравили веществом именно российского происхождения. Глава лаборатории в Портон-Дауне при этом отмечал, что перед его специалистами не стояло задачи установить страну происхождения вещества.

Москва все обвинения отрицает: 5 апреля на заседании Совбеза ООН постпред России при организации заявил, что главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества «рассыпался на наших глазах».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Саратов , Сергей Скрипаль
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