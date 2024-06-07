НАТО потребовало от членов альянса согласовывать отправку сил на Украину
У НАТО нет военных сил под командованием блока на территории Украины. и альянс не планирует отправку туда военных. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр на площадке газеты The Washington Post.
Если какая-либо отдельная страна НАТО желает отправить на Украину свои силы, то этот вопрос не может решаться исключительно ею и Киевом, подчеркнул он. Вопрос необходимо выносить на обсуждение всего альянса, обсуждать среди политических лидеров в НАТО.
На саммите блока, который пройдет 9–11 июля в Вашингтоне, не будет дискуссий о параметрах и сроках возможного вступления Украины, заявил Бауэр. По его словам, прием Украины в НАТО прямо сейчас повлек бы за собой применение статьи о коллективной обороне, поскольку Киев находится в состоянии конфликта с Россией, и такое решение привело бы к конфликту блока с Москвой. «Это не то, что мы считаем разумным», — сказал глава военного комитета.
Однако Бауэр сказал, что вопрос о вступлении Киева в НАТО звучит не как «произойдет ли это», а как «когда это произойдет». Он подчеркнул, что сейчас четкие сроки включения Украины в состав блока не установлены.
Украина подала заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. Стремление к членству в альянсе закреплено в украинской Конституции. В Госдепе США говорили, что процедура вступления страны в блок продвинется после окончания конфликта Киева с Москвой.
Россия считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой для своей национальной безопасности. Президент Владимир Путин называл планы расширения альянса за счет Киева одной из причин военной операции.
В конце мая заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что блок не собирается вводить войска на Украину, а Киев не просит об этом. Генсек альянса Йенс Столтенберг также подчеркивал ранее, что альянс не намерен размещать свои силы в стране.
Дискуссия о возможном вводе войск западных стран на Украину началась в конце февраля, когда этот вариант не исключил президент Франции Эмманюэль Макрон. В марте он допустил и проведение наземной операции против российской армии. Условиями отправки западных войск на Украину будут соответствующий запрос Киева и прорыв фронта, уточнил Макрон в мае. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киеву не нужны иностранные войска на территории Украины.
В Кремле указывали, что в случае появления военных стран НАТО на территории Украины конфликт России с альянсом неизбежен.
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