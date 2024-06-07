 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

НАТО потребовало от членов альянса согласовывать отправку сил на Украину

Роб Бауэр: участники НАТО должны согласовывать отправку войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Бауэр подчеркнул, что если какая-либо страна НАТО желает отправить на Украину войска, то вопрос необходимо выносить на обсуждение всего блока. Он также заявил, что вопрос о немедленном вступлении Киева в альянс неразумен
Роб Бауэр
Роб Бауэр (Фото: Omar Havana / Getty Images)

У НАТО нет военных сил под командованием блока на территории Украины. и альянс не планирует отправку туда военных. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр на площадке газеты The Washington Post.

Если какая-либо отдельная страна НАТО желает отправить на Украину свои силы, то этот вопрос не может решаться исключительно ею и Киевом, подчеркнул он. Вопрос необходимо выносить на обсуждение всего альянса, обсуждать среди политических лидеров в НАТО.

На саммите блока, который пройдет 9–11 июля в Вашингтоне, не будет дискуссий о параметрах и сроках возможного вступления Украины, заявил Бауэр. По его словам, прием Украины в НАТО прямо сейчас повлек бы за собой применение статьи о коллективной обороне, поскольку Киев находится в состоянии конфликта с Россией, и такое решение привело бы к конфликту блока с Москвой. «Это не то, что мы считаем разумным», — сказал глава военного комитета.

В НАТО заявили, что не намерены вводить войска на Украину
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Однако Бауэр сказал, что вопрос о вступлении Киева в НАТО звучит не как «произойдет ли это», а как «когда это произойдет». Он подчеркнул, что сейчас четкие сроки включения Украины в состав блока не установлены.

Украина подала заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. Стремление к членству в альянсе закреплено в украинской Конституции. В Госдепе США говорили, что процедура вступления страны в блок продвинется после окончания конфликта Киева с Москвой.

Россия считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой для своей национальной безопасности. Президент Владимир Путин называл планы расширения альянса за счет Киева одной из причин военной операции.

В конце мая заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что блок не собирается вводить войска на Украину, а Киев не просит об этом. Генсек альянса Йенс Столтенберг также подчеркивал ранее, что альянс не намерен размещать свои силы в стране.

Кремль оценил риск конфликта с НАТО при отправке войск альянса на Украину
Политика
Фото:Reuters

Дискуссия о возможном вводе войск западных стран на Украину началась в конце февраля, когда этот вариант не исключил президент Франции Эмманюэль Макрон. В марте он допустил и проведение наземной операции против российской армии. Условиями отправки западных войск на Украину будут соответствующий запрос Киева и прорыв фронта, уточнил Макрон в мае. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киеву не нужны иностранные войска на территории Украины.

В Кремле указывали, что в случае появления военных стран НАТО на территории Украины конфликт России с альянсом неизбежен.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Украина войска НАТО
Материалы по теме
Дипломат России увидел признаки подготовки к возможной мобилизации в НАТО
Политика
Высадку десанта назвали среди целей крупнейших учений НАТО на Балтике
Политика
Орбан заявил о нежелании Венгрии участвовать в миссиях НАТО против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 16:34
Кремль объяснил разницу между нынешним и Карибским кризисом Политика, 20:41
Суд в Москве отправил под арест француза Винатье Общество, 20:38
Суд арестовал главу администрации поселения Марушкинское в Москве Общество, 20:35
ПСБ даст финансовые гарантии Подольскому машиностроительному заводу Пресс-релиз, 20:34
Федерацию шахмат России временно исключили из FIDE Спорт, 20:34
Кремль исключил возможность России быть «Дедушкой Морозом» для Африки Политика, 20:27
Набиуллина назвала решения для проблемы низкой ликвидности рынка ЦФА Крипто, 20:22
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Индексация работающим пенсионерам с 2025 года. Что важно знать Экономика, 20:15
НАТО потребовало от членов альянса согласовывать отправку сил на Украину Политика, 20:14
Путин раскрыл число пунктов, занятых армией России в 2024 году Политика, 20:12
«Хромпик» расширит партнерство с правительством Свердловской области Пресс-релиз, 20:11
Активы еще двух немецких банков арестовали по иску «Русхимальянса» Финансы, 20:03
Инди-рок, хип-хоп, джаз и спорт: главные музыкальные фестивали лета-2024 Life, 19:54
На сессии РБК обсудили применение беспилотников в отраслях экономики Отрасли, 19:52