В НАТО заявили, что не намерены вводить войска на Украине

НАТО не собирается вводить войска на Украину, Киев не просит об этом, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью газете Tagesspiegel.

Журналист попросил Джоэнэ прокомментировать слова главы Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Чарльза Брауна о том, что появление инструкторов НАТО на Украине неизбежно.

«НАТО не намерено отправлять солдат в Украину. Генеральный секретарь недавно подтвердил это в Риме. Украина ни о чем нас не просит. Украинцы нуждаются в большей поддержке — и на этом сейчас все наше внимание», — ответил заместитель генсека.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее во время визита в Рим подчеркнул, что альянс не собирается размещать свои силы на Украине. Киев не просил об этом, отметил тогда генсек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале допустил отправку войск на Украину и проведение наземной операции против российской армии. В начале мая он пояснил, что для такого сценария необходимы два условия — прорыв фронта и соответствующее обращение Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что Украине не нужны иностранные войска на ее территории. «Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной», — сказал он.

В Кремле допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западного контингента.