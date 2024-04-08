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Военная операция на Украине ,  
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В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения конфликта

Госдеп: Украина вступит в НАТО после завершения конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине

Процедура вступления Украины в НАТО продвинется после окончания конфликта Киева с Москвой, заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

«В этом вопросе ничего не изменилось. <...>В конечном итоге этот процесс продвинется вперед по окончании этого конфликта», — сказал он.

Миллер добавил, что в альянсе продолжаются переговоры по Украине.

8 апреля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Украина станет членом альянса, «когда будут выполнены условия, когда союзники согласятся». Киев вступит в НАТО по окончании боевых действий, подчеркнула Смит.

Посол Украины заявил, что Киев не настаивает на вступлении в НАТО сейчас
Политика
Фото:Thomas Trutschel / Global Look Press

Заявку на вступление в НАТО Украина подала осенью 2022 года. Стремление к членству в альянсе закреплено в украинской Конституции.

В феврале 2024 года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страна получит приглашение в НАТО, когда выполнит необходимые условия. По его словам, Киев близок к членству «как никогда ранее».

Зампред комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее альянса Егор Чернев в апреле попросил зарезервировать место для Украины в НАТО. В Киеве понимают, что страна войдет в альянс только после завершения конфликта с Россией, подчеркнул Чернев.

Москва считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой для национальной безопасности. Президент России Владимир Путин назвал планы расширения альянса за счет Украины одной из причин военной операции.

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Теги
Госдепартамент США Украина Военная операция на Украине
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