Еврокомиссия: Украина выполнила все условия для вступления в ЕС

В ЕК заявили о выполнении Украиной всех условий для вступления в Евросоюз

Киев достиг успеха в реформах для защиты прав нацменьшинств, против коррупции и политического лоббирования, объявила ЕК. Европейские министры обсудят интеграцию Украины через две недели, чиновники ожидают проблем из-за Венгрии

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Посланники стран Евросоюза согласовали рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной и Молдавией по присоединению к Евросоюзу. Об этом сообщила на брифинге представительница ЕК Ана Пизонеро.

«Мы полагаем, что этот вопрос закрыт. Мы предоставили обновленную информацию странам-членам о том, что мы считаем, что Украина и Молдавия выполнили все условия. Теперь решение в руках стран-членов», — сказала она (цитата по ТАСС).

Условиями вступления Украины были антикоррупционные реформы, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для чиновников и защита языков национальных меньшинств.

Дипломаты ЕС вернутся к обсуждению евроинтеграции обеих стран 12 июня. Первый раунд переговоров министров иностранных дел запланирован на 25 июня, рассчитают в Брюсселе, выяснили Financial Times, Politico и Euractiv. Это связано с тем, что роль председателя с 1 июля перейдет Венгрии, европейские дипломаты сейчас ведут интенсивные переговоры, чтобы Будапешт не создавал препятствий.

Венгрия долгое время мешала начать переговоры, рассказывали источники Euractiv. Будапешт выдвинул 11 вопросов по теме прав национальных меньшинств, торговли, борьбы с коррупцией, сельского хозяйства, внутреннего рынка и добрососедских отношений.

Венгерский премьер Виктор Орбан полгода назад говорил о невозможности принять Украину в ЕС из-за высокого уровня коррупции и развитой агропромышленности. «Если позволить этому сельскохозяйственному сектору войти в систему Европы, он разрушит ее на следующий же день. Без трансформации системы субсидий на сельское хозяйство мы не можем их принять. Последствия будут ужасны», — предупреждал он.

По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — пояснял он.