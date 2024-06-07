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Военная операция на Украине ,  
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В ЕК заявили о выполнении Украиной всех условий для вступления в Евросоюз

Еврокомиссия: Украина выполнила все условия для вступления в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев достиг успеха в реформах для защиты прав нацменьшинств, против коррупции и политического лоббирования, объявила ЕК. Европейские министры обсудят интеграцию Украины через две недели, чиновники ожидают проблем из-за Венгрии
Фото: Imago / Beautifil sports / Buriakov / Global Look Press
Фото: Imago / Beautifil sports / Buriakov / Global Look Press

Посланники стран Евросоюза согласовали рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной и Молдавией по присоединению к Евросоюзу. Об этом сообщила на брифинге представительница ЕК Ана Пизонеро.

«Мы полагаем, что этот вопрос закрыт. Мы предоставили обновленную информацию странам-членам о том, что мы считаем, что Украина и Молдавия выполнили все условия. Теперь решение в руках стран-членов», — сказала она (цитата по ТАСС).

Условиями вступления Украины были антикоррупционные реформы, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для чиновников и защита языков национальных меньшинств.

Дипломаты ЕС вернутся к обсуждению евроинтеграции обеих стран 12 июня. Первый раунд переговоров министров иностранных дел запланирован на 25 июня, рассчитают в Брюсселе, выяснили Financial Times, Politico и Euractiv. Это связано с тем, что роль председателя с 1 июля перейдет Венгрии, европейские дипломаты сейчас ведут интенсивные переговоры, чтобы Будапешт не создавал препятствий.

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Венгрия долгое время мешала начать переговоры, рассказывали источники Euractiv. Будапешт выдвинул 11 вопросов по теме прав национальных меньшинств, торговли, борьбы с коррупцией, сельского хозяйства, внутреннего рынка и добрососедских отношений.

Венгерский премьер Виктор Орбан полгода назад говорил о невозможности принять Украину в ЕС из-за высокого уровня коррупции и развитой агропромышленности. «Если позволить этому сельскохозяйственному сектору войти в систему Европы, он разрушит ее на следующий же день. Без трансформации системы субсидий на сельское хозяйство мы не можем их принять. Последствия будут ужасны», — предупреждал он.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — пояснял он.

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