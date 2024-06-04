Почему провалился фермерский протест перед выборами в Европе

Перед выборами в Европарламент в Брюссель съехались аграрии из Нидерландов, Польши, Германии и других стран, но крупнейшие представители отрасли отказались от участия в акции. Как фермерский протест пошел на спад — в материале РБК

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Насколько масштабным оказался протест

Утром 4 июня в Брюссель стали съезжаться представители аграрного сектора из нескольких стран объединения, включая Германию, Польшу и Нидерланды. К полудню по местному времени полиция зафиксировала около 500 тракторов, отметив, что пока ситуация находится под контролем.

«Пока все проходит спокойно, и никаких инцидентов и проблем с дорожным движением зарегистрировано не было», — заявила пресс-секретарь брюссельской полиции Линда Камареро-Верде.

Организатор акции, голландский фермерский союз Farmers Defense Force (FDF), рассчитывал, что явка составит от 10 тыс. до 20 тыс. человек. Однако за пару часов до завершения акции местные органы правопорядка зафиксировали только 1,2 тыс. участников, сообщило бельгийское издание De Standaard.

Местные власти готовились к гораздо более масштабной акции, подобной той, что охватила бельгийскую столицу в феврале. Тогда центральный квартал Брюсселя был заблокирован, а противостояние аграриев с полицией закончилось применением слезоточивого газа.

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Акция, к которой призвал FDF, должна была стать финальным аккордом фермерского негодования перед выборами в Европарламент, которые пройдут через несколько дней. Тем не менее протестный потенциал по сравнению с предыдущими месяцами серьезно снизился.

В результате протестующие 4 июня не выбрались за пределы района Эйзель в Брюсселе, хотя полиция и готовилась к возможной блокировке правительственного квартала. В FDF заявили, что не планируют продвигаться в центр.

Более масштабным на этом фоне смотрелся протест французских и испанских фермеров, которые перекрыли границу 3 июня — участники готовили паэлью и играли в футбол, блокируя проезд автомобилям и грузовикам.

Пик фермерских протестов в Европе пришелся на первый квартал 2024 года. Частично недовольство аграриев было связано с решениями национальных правительств: например, сокращением налоговых субсидий на фоне роста стоимости электроэнергии. Фермеры стран Центральной и Восточной Европы были недовольны привилегированным положением украинских аграриев на европейском рынке на фоне введенных Еврокомиссией (ЕК) мер по поддержке Киева. Общим бременем для фермеров ЕС стала зеленая политика объединения. Речь идет о стратегии «От фермы до вилки» (англ. The Farm to Fork) в рамках зеленого курса, которая позиционируется европейскими властями как способ создать экологичную здоровую продовольственную систему в ЕС. В то же время она предполагает нереалистичные с точки зрения аграриев меры: например, сокращение использования пестицидов на 50% к 2030 году, а удобрений — на 20%. После серии масштабных акций протестов и переговоров представителей отрасли с властями ЕС Брюссель решил пойти на ряд уступок. В том числе в марте ЕК решила снять обязательство оставлять необработанными 4% пахотных земель.Тем не менее ряд фермерских объединений продолжает требовать дополнительные послабления.

Ключевые аграрные объединения и профсоюзы отказались от участия в акции 4 июня, поскольку им хочется избежать ассоциации с радикально правыми силами в Европе, пишет портал DeSmog со ссылкой на представителей организации. В том числе воздержаться решил крупнейший сельскохозяйственный союз ЕС Copa-Cogeca (представляет интересы около 40 тыс. фермерских кооперативов и 660 тыс. человек, занятых в сельском хозяйстве).

К протесту также не присоединилась другая голландская фермерская ассоциация — LTO, насчитывающая 35 тыс., ключевые итальянские фермерские движения Coldiretti и Confagricoltura, испанская COAG и немецкий Deutscher Bauernverband, который представляет интересы 90% фермеров Германии.

Почему фермерские протесты превратились в политическую борьбу

Как отмечает DeSmog, долгое время европейские фермеры воспринимались как единая сила, а их протесты в начале года—как единогласный ответ на действия ЕС по борьбе с изменением климата. Однако к настоящему времени многие группы признали, что Брюссель сделал ряд уступок и удовлетворил их требования. Кроме того, у части аграрных объединений появилось желание провести черту между собой и более радикальными группами, которые продолжают созывать коллег на протест.

Крупная фермерская ассоциация La Via Campesina сообщила Reuters, что они также воздержались от участия в протесте 4 июня. «Мы отвергаем эту попытку небольших групп, у которых нет конкретных предложений по решению проблем фермеров, но которые используют проблемы фермеров, чтобы продвигать свои собственные партийные интересы», — заявили там.

В программе протестной акции, опубликованной FDF, заявлено участие правых европейских политиков, включая представителей ультраправой фракции в Европарламенте «Идентичность и демократия» (ID), а также умеренных евроскептиков «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR), которые, согласно прогнозам, должны укрепить свои позиции после грядущих выборов. В списке выступающих также числятся политики из правой польской партии «Право и справедливость» (PiS) и голландские евроскептики из «Форума за демократию» (FvD).

Euractiv отмечает симпатию организаторов протеста — движения FDF — в адрес нового правительства Нидерландов в составе с праворадикальной Партией свободы (PVV) Герта Вилдерса. В том числе объединение приветствовало сделку, заключенную PVV с партнерами по коалиции, которые долгое время не могли договориться из-за недовольства радикальностью Вилдерса. Помимо PVV, в коалицию также вошли праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (VVD), к которой принадлежит и.о. премьера Нидерландов Марк Рютте, правоцентристский «Новый социальный контракт» (NSC) и «Фермерско-гражданское движение» (BBB). В разработанной ими стратегии уделяется особое внимание проблеме фермеров. В том числе Голландия планирует отказаться от ряда зеленых инициатив ЕС, чтобы защитить аграриев.

Протестующие на акции 4 июня призывали сделать правильный выбор 9 июня (основной и финальный день голосования в большинстве стран ЕС). «Хотят ли фламандцы проснуться после 9 июня в пригодной для жизни, социальной и сильной Фландрии? Тогда они будут голосовать за партию или за политиков, которые однозначно поддерживают фермеров и не отказываются от данных обещаний», — заявил представитель Генерального фермерского синдиката (ABS) Хендрик Вандамм, отказавшись называть конкретные партии.

Европейские «зеленые», в свою очередь, заявили, что организованный в Брюсселе протест — это «крайне правая акция, замаскированная под протест фермеров». По их словам, отправившие на акцию протеста спикеров сельскохозяйственные организации из Франции и Испании имеют тесные связи с правыми партиями — французским «Национальным объединением» (RN) и испанской VOX.

«Основные фермерские организации держатся в стороне от этого мероприятия крайне правого толка. Крайние правые кормят фермеров ложью о том, что Европа и зеленый курс виноваты. Лишь небольшая часть фермеров переняли эту ложь <…> Мы готовы работать со всеми фермерами, которые действуют в рамках демократии. Мы открыты для диалога с ключевыми фермерскими союзами, но определенно не с крайне правыми активистами, которые собираются сегодня в Брюсселе», — заявил ведущий кандидат от европейских «зеленых» Бас Эйкхут.

При этом «зеленые» на грядущих выборах, согласно опросам, потерпят серьезное поражение, потеряв около 16 мест в Европарламенте. Как отмечает Euractiv, «зеленые» политики во время протестов фермеров часто выступали против борьбы таких крупных лобби, как Copa-Cogeca, в то время как даже консервативные силы ЕС в лице Европейской народной партии, к которой принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, старались «уважить фермеров». При такой расстановке сил существует высокая вероятность, что поправевший Европарламент может заставить Брюссель умерить свои амбиции в области зеленой политики.