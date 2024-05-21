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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Politico узнало, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться 25 июня
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться 25 июня, сообщает Politico со ссылкой на пять дипломатов, знакомых с ситуацией. В другом материале издание отмечает, что в то же время начнутся переговоры с Молдавией.

Главным препятствием для вступления Украины в объединения является несогласие Венгрии, но дипломаты ведут «интенсивный диалог», пытаясь переубедить страну, пишет Politico. Источники подчеркивают, что Венгрия хочет получить больше гарантий по защите меньшинств на Украине.

Вероятно, Будапешт хочет завершить переговоры до июля, когда к стране перейдет полугодовое председательство в Совете ЕС, предполагает собеседник издания. Поэтому Бельгия запланировала межправительственную конференцию на 25 июня, за несколько дней до окончания своего представительства.

Politico узнало дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз
Politico узнало дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

По словам источника, переговоры также не стоит начинать до выборов в Европарламент 9 июня.

В Брюсселе решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Политика
Шарль Мишель

Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале, глава Молдавии Майя Санду — в марте 2022 года. В июне того же года Киев и Кишинев получили статус страны-кандидата. В декабре 2023-го Брюссель принял решение начать переговоры о вступлении стран в объединение.

Украина сможет присоединиться к ЕС к 2030 году, оценили представители союза. Молдавия может присоединиться к блоку также к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, хотя сейчас Кишинев этот регион не контролирует, допустила Санду.

В Кремле заявили, что никогда не были против членства Киева в объединении, но подчеркнули, что этот вопрос требует повышенного внимания на фоне дискуссий об «усилении оборонной составляющей ЕС».

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