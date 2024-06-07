Зеленский в Нормандии выразил надежду на «высадку на Украине»

Зеленский заявил, что надеется на то, что когда-нибудь произойдет «высадка на Украине» по аналогии с высадкой союзных сил в Нормандии в 1944-м. Макрон объявил о расширении военной помощи Киеву, несмотря на предупреждения Москвы

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на «высадку на Украине» на мероприятии в честь 80-летия десантирования сил союзников на пляже Омаха в Нормандии. Трансляцию вел The Times в Youtube.

У Зеленского спросили, ожидает ли он, что когда-нибудь случится «высадка на Украине». «Да, я надеюсь на это», — ответил президент Украины.

После этих слов встречавший высокопоставленных гостей президент Франции Эмманюэль Макрон приобнял Зеленского за плечо и пожал ему руку.

6 июня 1944 года («День Д») началась операция «Оверлорд», она завершилась в конце августа того же года. Тогда войска США, Великобритании и Канады (в то время британский доминион), военные оккупированных западных государств и других британских доминионов высадились со стороны моря в Нормандии. Союзники в тот день открыли Западный фронт (до этого он действовал с момента вступления Лондона и Парижа в войну в сентябре 1939 года до капитуляции Франции в июне 1940 года), вынудив Германию сражаться уже на трех фронтах Второй мировой войны — на основном, Восточном, против СССР, а также на Итальянском.

До этого французский президент не исключал отправки войск на Украину. Ряд стран отвергли такие планы, но некоторые западные политики поддержали позицию Макрона. Позже он назвал среди условий для отправки войск прорыв украинской обороны и запрос от Киева. Зеленский говорил, что необходимости в иностранных войсках на Украине нет. Позже он заявил, что Киев поддерживает такую инициативу, уточнив, что иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники.

В конце мая главком ВСУ Александр Сырский после переговоров с главой Минобороны Франции Себастьеном Лекорню заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов в страну. По его словам, необходимые для этого документы подписаны. Лекорню же подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. Ожидалось, что Макрон может объявить об отправке французских инструкторов на Украину или создании коалиции стран с такой же позицией на юбилее высадки в Нормандии. Премьер Франции Габриэль Атталь говорил, что вопрос отправки французских военных инструкторов стоит на повестке дня и не является табу.

На мероприятии в Нормандии Макрон объявил о передаче нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5 Украине, а также запуске программы обучения украинских пилотов и начале подготовки украинских военнослужащих. Он уточнил, что Париж предлагает обучить 4,5 тыс. украинских военных. Макрон отказался считать этот шаг «фактором эскалации».

Российские власти осуждают военную помощь Киеву. В Кремле заявили, что присутствие военных НАТО на Украине сделает конфликт блока с Россией неизбежным. В МИД России предупреждали, что ответные меры «будут лежать далеко не только в политической плоскости». 4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые инструкторы, которые будут тренировать украинских военных на Украине, не защищены от ударов по ним.