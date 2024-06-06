Зеленский прибыл во Францию на юбилей высадки в Нормандии
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщила газета Le Figaro.
По данным издания, президент приземлился в аэропорту Кан-Карпике.
«Союзники встречаются в четверг без России в Нормандии, но вместе с украинцем Владимиром Зеленским, чтобы отпраздновать победу над нацизмом», — отметила газета.
В церемонии участвуют президент Франции Эмманюэль Макрон, его жена Бриджит Макрон. Также на церемонию прибыли президент США Джо Байден и его жена Джилл.
Россию не пригласили на мероприятие. Сначала организаторы заявили, что не будут приглашать на мероприятие российского президента Владимира Путина, но допускали присутствие других представителей страны. Однако в итоге МИД и посольство России во Франции сообщили, что не получили официального приглашения на мероприятие.
После приземления в Нормандии Зеленский написал в своем телеграм-канале, что ожидаются «важные мероприятия и встречи для укрепления государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь».
Ранее 5 июня Зеленский прибыл с визитом в Катар для переговоров с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
На переговорах планировалось обсудить возвращение украинских детей в семьи из России, а также подготовку к «саммиту мира» в Швейцарии, который пройдет 15–16 июня.
Кроме того, 2 июня президент Украины посетил столицу Филиппин Манилу. Там он заявил, что в 2024 году Украина намерена открыть посольство в Маниле.
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