Кремль заявил, что французские военные на Украине не получат иммунитет

У тренирующих ВСУ иностранных военных «нет никаких иммунитетов» независимо от того, из какой страны они приехали, заявил Песков. Отправку своих инструкторов на Украину прорабатывает Франция

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Любые иностранные инструкторы, которые тренируют Вооруженные силы Украины, не защищены от ударов по ним, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов [от ударов по ним] — неважно они французские или не французские», — сказал он (цитата по ТАСС).

Пескова попросили прокомментировать колонку обозревателя The Washington Post Ли Хокстейдера, где автор рассуждал о возможной реакции России на отправку военных инструкторов из Франции на Украину. «Мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим», — заявил пресс-секретарь президента.

Обсуждение возможности отправки на Украину западных войск идет с февраля, когда тему затронул президент Франции Эмманюэль Макрон. В конце мая главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, «которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом».

Как писала RFI, Макрон может выступить с заявлениями по этому вопросу 6 июня, в ходе церемоний по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, куда пригласили президента Украины Владимира Зеленского. По данным Bloomberg, речь пойдет о создании коалиции по подготовке войск на Украине. При этом депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что первая группа инструкторов уже направилась в страну.

В Кремле допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западного контингента. МИД предупредил об ответных мерах, которые «будут лежать далеко не только в политической плоскости». По словам президента Владимира Путина, в стране уже присутствуют зарубежные военнослужащие «под видом наемников» и занимаются обслуживанием высокоточного оружия