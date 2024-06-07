Торжества в честь 80-летия «Дня Д» в Нормандии. Фоторепортаж

Принц Великобритании Уильям (справа в середине) пожал руку канадскому ветерану Второй мировой войны. Рядом с британским принцем стоят премьер-министр Франции Габриэль Атталь (на фото по центру) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они участвовали в церемонии в честь высадки в Нормандии на пляже Джуно-Бич, куда десантировалась часть союзных сил, в том числе канадских.