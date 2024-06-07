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Торжества в честь 80-летия «Дня Д» в Нормандии. Фоторепортаж

В Нормандии прошли торжественные церемонии в честь 80-летия высадки союзных сил

В Нормандии прошли мероприятия в честь 80-й годовщины высадки союзных сил. К лидерам стран-союзниц в этом году присоединился и Владимир Зеленский. Как это было — в материале РБК
Десантники совершили прыжок в Саннервиле, Нормандия,&nbsp;в честь военных, десантировавшихся 6 июня 1944 года.
Фото: UK Ministry of Defence / Reuters

Десантники совершили прыжок в Саннервиле, Нормандия, в честь военных, десантировавшихся 6 июня 1944 года.

Президент США Джо Байден с женой&nbsp;Джилл и&nbsp;президент Франции Эммануэль Макрон&nbsp;с супругой&nbsp;Брижит&nbsp;посетили военное&nbsp;кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, где похоронены почти 10 тыс. американских солдат, принимавших участие в освобождении Франции.
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден с женой Джилл и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит посетили военное кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, где похоронены почти 10 тыс. американских солдат, принимавших участие в освобождении Франции.

Ветераны Второй мировой войны на церемонии по случаю 80-й годовщины высадки в Нормандии на американском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер.
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Ветераны Второй мировой войны на церемонии по случаю 80-й годовщины высадки в Нормандии на американском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер.

Значки на шляпе одного из ветеранов, принимавших участие в церемонии. Пляж Омаха был одним из мест высадки союзных сил.
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Значки на шляпе одного из ветеранов, принимавших участие в церемонии. Пляж Омаха был одним из мест высадки союзных сил.

Члены группы военных реконструкторов &laquo;Бродяги в доспехах&raquo; едут на старом военном автомобиле на пляж Голд-Бич (одно из мест высадки союзных сил) в Арроманше.
Фото: Hannah McKay / Reuters

Члены группы военных реконструкторов «Бродяги в доспехах» едут на старом военном автомобиле на пляж Голд-Бич (одно из мест высадки союзных сил) в Арроманше.

Президент США Джо Байден выступил с речью на церемонии в честь 80-летия высадки в Нормандии на военном кладбище Кольвиль-сюр-Мер.
Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент США Джо Байден выступил с речью на церемонии в честь 80-летия высадки в Нормандии на военном кладбище Кольвиль-сюр-Мер.

Пилотажная группа Королевских Военно-воздушных сил Великобритании &laquo;Красные стрелы&raquo; пролетела над&nbsp;кладбищем Вер-сюр-Мер в Нормандии, где похоронены 810 британских солдат.
Фото: Hannah McKay / Reuters

Пилотажная группа Королевских Военно-воздушных сил Великобритании «Красные стрелы» пролетела над кладбищем Вер-сюр-Мер в Нормандии, где похоронены 810 британских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой принял участие в церемонии в честь 80-летия высадки союзных сил на пляже Омаха.
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой принял участие в церемонии в честь 80-летия высадки союзных сил на пляже Омаха.

Принц Великобритании Уильям (справа в середине) пожал руку канадскому ветерану Второй мировой войны. Рядом с британским принцем стоят премьер-министр Франции Габриэль Атталь (на фото по центру) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они участвовали в церемонии в честь высадки в Нормандии на пляже Джуно-Бич, куда десантировалась часть союзных сил, в том числе канадских.
Фото: Lou Benoist / Reuters

Принц Великобритании Уильям (справа в середине) пожал руку канадскому ветерану Второй мировой войны. Рядом с британским принцем стоят премьер-министр Франции Габриэль Атталь (на фото по центру) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они участвовали в церемонии в честь высадки в Нормандии на пляже Джуно-Бич, куда десантировалась часть союзных сил, в том числе канадских.

4-летняя девочка из Техаса&nbsp;наблюдает за парадом по случаю 80-летия высадки союзных сил в Арроманше.
Фото: Hannah McKay / Reuters

4-летняя девочка из Техаса наблюдает за парадом по случаю 80-летия высадки союзных сил в Арроманше.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к британским ветеранам&nbsp;&mdash; участникам операции &laquo;Оверлорд&raquo; во время церемонии на мемориальном кладбище в Вер-сюр-мер. Среди них&nbsp;&mdash; 104-летний ветеран Второй мировой войны Кристиан Лэмб, который помогал планировать высадку в Нормандии. (на фото справа).
Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к британским ветеранам — участникам операции «Оверлорд» во время церемонии на мемориальном кладбище в Вер-сюр-мер. Среди них — 104-летний ветеран Второй мировой войны Кристиан Лэмб, который помогал планировать высадку в Нормандии. (на фото справа).

Участники группы военных реконструкторов &laquo;Бродяги в доспехах&raquo; отмечают 80-летие &laquo;Дня Д&raquo; на пляже Голд-Бич&nbsp;в Арроманше.
Фото: Hannah McKay / Reuters

Участники группы военных реконструкторов «Бродяги в доспехах» отмечают 80-летие «Дня Д» на пляже Голд-Бич в Арроманше.

Слева направо: глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон,&nbsp;президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Они принимают участие в международной церемонии в честь 80-летия высадки союзных сил на пляже Омаха в Нормандии.
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Слева направо: глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Они принимают участие в международной церемонии в честь 80-летия высадки союзных сил на пляже Омаха в Нормандии.

Король Великобритании Карл III во время церемонии на британском&nbsp;мемориальном кладбище в Вер-сюр-мер.
Фото: Ludovic Marin / Reuters

Король Великобритании Карл III во время церемонии на британском мемориальном кладбище в Вер-сюр-мер.

Американское кладбище в Кольвиль-сюр-Мер.
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американское кладбище в Кольвиль-сюр-Мер.

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мультимедиа Нормандия церемония Франция Эмманюэль Макрон Джо Байден Дэвид Кэмерон Джастин Трюдо Габриэль Атталь Карл III Владимир Зеленский Елена Зеленская ...
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