Премьер Франции рассказал о перспективах отправки инструкторов на Украину
Вопрос отправки французских военных инструкторов на Украину не является табу, он стоял на повестке дня еще в феврале. Об этом заявил премьер Франции Габриэль Атталь в интервью France 2.
Он подчеркнул, что Европейский союз поддерживает украинцев, «потому что они борются за ценности», которые защищает Европа, «свободу, демократию». Говоря о возможности отправки французских военных на Украину, Атталь заверил, что у Франции «нет такого проекта».
При этом он отметил, что отправка французских инструкторов на украинскую территорию — вопрос, который «не является табу».
Дискуссия о вводе европейских войск на Украину началась после высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона. В конце февраля он заявил: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя». Ряд лидеров западных стран заявили, что не будут отправлять военных на Украину.
В конце мая главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, которые «позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом». Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что первая группа инструкторов уже направилась на Украину. Франция об их отправке официально не объявляла.
В Кремле допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западного контингента. Глава российского МИД Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине безотносительно их статуса будут законной целью для российских военных.
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