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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Франции рассказал о перспективах отправки инструкторов на Украину

Премьер Франции отверг наличие планов отправки военных на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Вопрос отправки французских военных инструкторов на Украину не является табу, он стоял на повестке дня еще в феврале. Об этом заявил премьер Франции Габриэль Атталь в интервью France 2.

Он подчеркнул, что Европейский союз поддерживает украинцев, «потому что они борются за ценности», которые защищает Европа, «свободу, демократию». Говоря о возможности отправки французских военных на Украину, Атталь заверил, что у Франции «нет такого проекта».

При этом он отметил, что отправка французских инструкторов на украинскую территорию — вопрос, который «не является табу».

Дискуссия о вводе европейских войск на Украину началась после высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона. В конце февраля он заявил: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя». Ряд лидеров западных стран заявили, что не будут отправлять военных на Украину.

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Фото:Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В конце мая главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, которые «позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом». Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что первая группа инструкторов уже направилась на Украину. Франция об их отправке официально не объявляла.

В Кремле допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западного контингента. Глава российского МИД Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине безотносительно их статуса будут законной целью для российских военных.

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Франция Габриэль Атталь Украина военные инструкторы военнослужащие
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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