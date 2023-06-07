Лукашенко помиловал Сапегу и передал ее России

Сапега поблагодарила Лукашенко за помилование. Соответствующий указ он подписал по запросу России, сообщил встретивший ее губернатор Приморского края. В мае президент Белоруссии помиловал бывшего главреда Nexta Романа Протасевича

Софья Сапега (в центре) с адвокатом (Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу. 7 июня ее передали делегации во главе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко (Сапега родилась во Владивостоке).

Девушка поблагодарила Лукашенко за помилование, передает Белта. «За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло», — сказала она.

Кожемяко отметил, что Лукашенко подписал указ о помиловании Сапеги 6 июня после соответствующая запроса с российской стороны.

Россиянка весной прошлого года была приговорена к шести годам тюремного заключения по обвинению в возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Ее задержали в мае 2021 года после посадки рейса RyanAir в Минске — с ней вместе летел бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Их сняли с рейса. Телеграм-канал активно освещал протесты после президентских выборах в Белоруссии в 2020 году, власти страны признали команду канала экстремистской организацией.

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