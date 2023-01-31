В администрации Лукашенко объяснили отказ помиловать Сапегу

Софья Сапега (Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС)

Россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии, потому что не был выполнен ряд условий, необходимых для этой процедуры, пояснила замглавы администрации президента республики Ольга Чуприс, передает БелТА.

В частности, Сапега не отбыла половины срока, уточнила чиновница. «У президента было право помиловать и в этом случае. Но если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было», — сказала Чуприс.

Сапегу задержали в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair. В мае 2022 года россиянку приговорили к шести годам колонии по статьям о возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Обжаловать приговор она не стала.

В июне 2022 года адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский сообщил, что Сапега передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле ходатайство о помиловании. В январе 2023-го белорусские власти отказали ей в помиловании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 31 января сказал, что для освобождения Сапеги «будут приняты все возможные усилия», а власти будут следить, соблюдаются ли ее права.

Согласно данным на сайте Белорусской коллегии адвокатов, при принятии решений о помиловании принимаются во внимание характер, тяжесть и степень общественной опасности преступления; личность осужденного; срок отбытого наказания; мнение администрации исправительного учреждения. Решение, как и в случае с Сапегой, принимает специальная комиссия.