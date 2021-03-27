Власти Белоруссии решили признать команду Nexta экстремистами

Белорусский СК потребовал признать редакцию Telegram-каналов Nexta экстремистами. Ранее власти попросили Польшу выдать основателей ресурса — в Белоруссии против них заведено дело об организации массовых беспорядков

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Управление Следственного комитета Белоруссии по Минску потребовало признать редакцию сети Telegram-каналов Nexta иностранной экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории республики, говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, функцию владельцев и редакторов соответствующих Telegram-каналов выполняют создатель Nexta Степан Путило и другие лица.

«Следствием установлена группа лиц, занимающаяся поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения, которые за свою деятельность получают денежное вознаграждение. Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава», — говорится в сообщении СК Белоруссии. Помимо этого, указанная группа лиц также получала средства от размещения рекламы в своих каналах, добавили в ведомстве.

В СК заявили, что в этих каналах были обнаружены «неоднократные призывы к протестам, блокировке дорог, забастовкам», также в них координировались несанкционированные массовые мероприятия с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения.