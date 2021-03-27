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Протесты в Белоруссии ,  
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Власти Белоруссии решили признать команду Nexta экстремистами

Белорусский СК потребовал признать редакцию Telegram-каналов Nexta экстремистами. Ранее власти попросили Польшу выдать основателей ресурса — в Белоруссии против них заведено дело об организации массовых беспорядков
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Управление Следственного комитета Белоруссии по Минску потребовало признать редакцию сети Telegram-каналов Nexta иностранной экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории республики, говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, функцию владельцев и редакторов соответствующих Telegram-каналов выполняют создатель Nexta Степан Путило и другие лица.

«Следствием установлена группа лиц, занимающаяся поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения, которые за свою деятельность получают денежное вознаграждение. Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава», — говорится в сообщении СК Белоруссии. Помимо этого, указанная группа лиц также получала средства от размещения рекламы в своих каналах, добавили в ведомстве.

В СК заявили, что в этих каналах были обнаружены «неоднократные призывы к протестам, блокировке дорог, забастовкам», также в них координировались несанкционированные массовые мероприятия с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения.

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии
Технологии и медиа

Telegram-канал Nexta Live занимается освещением протестных акций в Белоруссии, которые начались в августе 2020 года после президентских выборов. За это время редакция неоднократно призывала подписчиков выйти на несанкционированные митинги, а также просила делиться информацией о превышениях должностных полномочий со стороны силовиков. Помимо этого, канал неоднократно выкладывал личные данные людей, которые, по информации ресурса, причастны к насилию над протестующим или к фальсификациям на выборах.

В связи с этим суд в Белоруссии признал Telegram-канал Nexta Live и его логотип экстремистскими. Редакция ресурса в ответ сменила его название на «НЕХТА Live». После этого главный редактор Nexta Роман Протасевич объявил, что уходит из проекта. До этого в своем Twitter он написал, что решение уйти было принято им самостоятельно и не является спонтанным.

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Против основателя Nexta Live Степана Путило и Протасевича в Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. В России Путило объявлен в розыск. Сейчас он и Протасевич находятся в Польше, в ноябре 2020 года Белоруссия потребовала их выдачи. Путило в разговоре с РБК назвал требование Белоруссии о его экстрадиции «смешными просьбами», которые, по его мнению, закончатся ничем.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Белоруссия протесты СК Белоруссии Telegram-канал
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