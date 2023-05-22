Лукашенко помиловал Протасевича

Бывший главред телеграм-канала Nexta после задержания начал активно сотрудничать со следствием и властями страны, в отличие от своей подруги, россиянки Софьи Сапеги, чье прошение о помиловании власти отклонили

Роман Протасевич (Фото: Наталья Таланова / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом журналистам сказал сам Протасевич, передает БелТА.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал Протасевич.

3 мая Протасевича приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. Протасевича и других фигурантов дела, в том числе основателя Nexta Степана Путило и бывшего редактора телеграм-канала Яна Рудика, обвинили в том, что они в разное время с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, «исполняли общий план заговора» с целью захвата власти в Белоруссии неконституционным путем.

Телеграм-канал Nexta освещал и координировал массовые акции протеста, проходившие в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года. Протасевич вел свою деятельность из-за границы, однако в мае 2021 года самолет Ryanair, на котором он летел в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании впоследствии не подтвердилась, однако белорусские спецслужбы задержали Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

Протасевич после задержания начал активно сотрудничать с белорусскими властями. К примеру, он обвинил в минировании самолета Ryanair, на котором он летел с Сапегой, сотрудников штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и пригрозил подать в суд на авиакомпанию. В своих показаниях Протасевич называл бывших коллег «заговорщиками» и утверждал, что они готовили силовой захват власти.

Предположения, что его сотрудничество связано с надеждой избежать наказания, бывший оппозиционер опровергал. «Никакого торга со следствием у меня не было, любое участие в мероприятиях добровольное... Знаете, моя совесть абсолютно чиста. Я никого не предаю, я никого не сдаю. Я сотрудничаю со следствием, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше», — говорил он РБК в июне 2021 года.

Подругу Протасевича, гражданку России Софью Сапегу, в мае 2022 года приговорили к шести годам колонии. Прошение о помиловании, которое она подавала на имя Лукашенко, власти страны отклонили.

Спустя несколько дней после того, как Сапеге вынесли приговор, Протасевич сообщил, что расстался с ней, что их «уже примерно семь месяцев фактически ничего не связывает» и что он уже успел жениться на другой девушке.